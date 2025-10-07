Christiane Endler vuelve a la Selección Chilena en busca de la clasificación al Mundial 2027 tras anunciar su alejamiento hace dos años

Tras dos años de ausencia, Christiane Endler regresa a la Selección Chilena para disputar la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL 2025-26 y buscar la clasificación al Mundial 2027.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 marcaron el alejamiento de Christiane Endler de la Selección Chilena. Tras la semifinal frente a Estados Unidos, la portera confirmó su retiro de La Roja, mencionando problemas de salud mental, incluidos episodios de ataques de pánico, como algunas de las razones de su decisión.

Su decisión de mantenerse alejada de la selección llegó a su fin luego de que el técnico Luis Mena convocara a la arquera del Olympique de Lyon para las fechas 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL 2025-26.

Endler volvió a la nómina de la selección para enfrentar a Venezuela y Bolivia, y compartirá la lista con las arqueras Antonia Canales, del Levante Badalona de España, y Ryann Torrero, de Colo Colo.

La Liga de Naciones Femenina CONMEBOL 2025-26 será el torneo que determinará a las selecciones sudamericanas que participarán en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2027, que se celebrará en Brasil.

La primera fecha se disputará el 24 de octubre en Cabudare, donde la selección chilena enfrentará a Venezuela. El regreso de la arquera mundialista a Chile será el 28 de octubre en Rancagua, cuando el combinado nacional se enfrente a Bolivia.

Al finalizar el torneo, las selecciones ubicadas en las posiciones 1 y 2 de la clasificación final clasificarán directamente a la Copa Mundial Femenina 2027, mientras que el tercer y cuarto lugar accederán al Torneo de Repesca.

Considerada la mejor jugadora chilena de la historia, Christiane Endler llegó a disputar 104 partidos con la selección antes de anunciar su retiro, convirtiéndose en la primera jugadora en superar los 100 encuentros internacionales con la camiseta roja.

Tras la semifinal con Estados Unidos, la ganadora del premio The Best de la Fifa señaló: “creo que no hay mejor forma de retirarse que con una medalla, es momento de darle oportunidad a las jóvenes que vienen, de mostrarse, que hagan carrera, que representen a Chile y que sienta eso que se siente en la cancha. Es momento de pasar a otra página, de dar la oportunidad, no hay que ser egoísta”.

Pero dos años después de las declaraciones, Endler vuelve a la selección en busca de jugar un nuevo mundial tal como en 2019.