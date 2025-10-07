Los días de Jara después de la entrega de su programa: dar a conocer propuestas clave, despliegue en terreno y buscar diferenciarse

Tras la entrega del anexo del programa, que detalla las 383 medidas que la candidata Jeannette Jara busca implementar en un eventual gobierno, el comando afina el despliegue territorial para socializarlas. Desde el equipo de la abanderada sostienen que la clave estará en el trabajo conjunto con los alcaldes de la Región Metropolitana y en destacar el nivel de precisión de las propuestas emblemáticas. Con ello, buscan reforzar la idea de que esta es la única candidatura que ha presentado un programa con tal grado de detalle y sustento técnico.

Tras la entrega del anexo del programa de gobierno, el domingo por la noche, el comando de la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, ha sostenido reuniones sin pausa para definir las líneas estratégicas de la nueva etapa de la campaña.

Al inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral, Jara presentó un documento de “lineamientos programáticos” con 74 páginas y 177 medidas. Sin embargo, el anexo —como lo denominan en el comando— amplía significativamente ese contenido: incorpora cuatro ejes temáticos —“Bases económicas: crecimiento que llegue a todas las mesas de Chile”; “Seguridad, justicia y defensa”; “Un Estado que le cumple a las personas”; y “Convivencia democrática”— junto a 383 medidas concretas.

La publicación del documento sufrió varios retrasos, luego de que se anunciaran fechas que finalmente fueron postergadas. Desde el equipo explican que la demora respondió a la complejidad de armonizar las propuestas provenientes de nueve partidos políticos y de las regiones, sumadas a las observaciones técnicas y presupuestarias.

En el comando destacan que cada una de las medidas del anexo no solo describe objetivos, sino también detalla su planificación, implementación y requerimientos de recursos.

Con el texto ya publicado, la abanderada y su equipo comenzaron a delinear la estrategia para socializar sus propuestas en territorio y, al mismo tiempo, marcar diferencias frente a las candidaturas que, según admiten en privado, “pueden ganar”, en referencia a Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

El diseño de campaña de Jara

Desde el comando señalan que el principal foco de esta etapa de la campaña será socializar las 383 medidas del programa con la ciudadanía. Uno de los ejes centrales, explican, estará en el despliegue territorial en la Región Metropolitana, especialmente junto a los alcaldes de la alianza Unidad por Chile.

Más que realizar grandes actos de difusión, en el equipo adelantan que se apostará por un trabajo de terreno, con distintos formatos de conversación: puerta a puerta, reuniones vecinales, cabildos y conversatorios locales.

Entre los jefes comunales que figuran en el diseño de esta estrategia se encuentran el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; el de Recoleta, Fares Jadue; y el de Peñalolén, Miguel Concha, entre otros.

El despliegue no se limitará a la capital. Aunque no se replicará la intensidad de la gira nacional realizada entre agosto y septiembre, la candidata volverá a recorrer regiones como parte de su nueva agenda territorial. En cada visita, la idea es explicar las principales propuestas emanadas del trabajo de las 26 comisiones temáticas que armonizaron la versión final del programa.

Entre las medidas que el comando busca destacar están el salario vital de $750 mil mensuales —ya convertida en una de las banderas de campaña—, el aumento en la dotación de cuidadoras, la ampliación del sistema de cuidados en regiones, la quintuplicación del estipendio a las personas que realizan labores de cuidado y la reducción de la tarifa eléctrica.

Desde el equipo recalcan que todas las propuestas incluidas en el anexo cuentan con un plan detallado de implementación, el diseño normativo y el costo fiscal asociado.

“Las otras candidaturas no tienen programas, tienen solo eslóganes”, sostiene una fuente del comando. En esa línea, aseguran que uno de los objetivos de esta fase será marcar contraste con los rivales mejor posicionados. “A diferencia de los demás, el proyecto de Jara sí explica cómo pretende hacer lo que propone”, añaden.

En el equipo mencionan como ejemplo el caso de José Antonio Kast, quien —dicen— aún no ha explicado cómo planea reducir en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal. En cambio, advierten, su propia propuesta económica incluye una hoja de ruta con metas de crecimiento, responsabilidad fiscal y redistribución.

En materia de seguridad, otro punto donde la competencia ha centrado su discurso, desde el comando enfatizan que “la diferencia está en las prioridades: somos la única candidatura que está trabajando para que las familias puedan llegar a fin de mes”.