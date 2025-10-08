Recuperan históricas piletas en Providencia que estuvieron cerradas 40 años por problemas estructurales

La Unidad Vecinal de Providencia recuperó los espejos de agua que están distribuidos en el parque al interior del conjunto habitacional, que se mantuvieron cerradas casi medio siglo. En los últimos tres años la municipalidad trabajó por recuperar este espacio, lo cual se concretó ahora.

El sector 3 de la Unidad Vecinal de Providencia (UVP) celebró un importante hito esta semana, luego de que tras casi medio siglo de espera, recuperaron los icónicos espejos de agua que están distribuidos en el parque dentro del conjunto habitacional.

Esto se concretó tras una importante inversión por parte de Providencia, en el marco del programa Revive Providencia. La intervención para recuperar este espacio tardó más de tres años, y desde enero de este 2025 comenzó a trabajarse para devolver el agua a las piletas. Todo el trabajo se realizó a la par de la municipalidad con vecinos de la Unidad Vecinal, que jugaron un rol clave en esta recuperación.

Santiago Adicto presentó imágenes del nuevo aspecto de las piletas, en el que se da cuenta su completa recuperación. Según consignó la misma cuenta, estos espejos de agua estuvieron 40 años sin funcionar, por problemas estructurales. “Después de 40 años secas por razones estructurales, las fuentes de agua o piletas de agua de la Unidad Vecinal Providencia vuelven a brillar”, resaltaron.

El proyecto fue liderado por el arquitecto Sebastián Hernández junto a la municipalidad.

De acuerdo con información de Providencia, cuando anunciaron el inicio de los trabajos en enero de este año se contemplaba “una intervención para recuperar las fuentes de agua del conjunto, junto con paisajismo acuático, las cuales datan desde los orígenes de la Unidad Vecinal de Providencia”.

Junto con esto “se incorpora paisajismo sustentable y se conforma un espacio de encuentro multiuso”. Toda esta recuperación implicó una millonaria inversión estimada de $96.903.307.

Este hito marcó un importante precedente para la histórica construcción. La UVP fue construida entre 1957 y 1968 por los arquitectos Carlos Barella e Isaac Eskenazi. En total cuenta con una superficie de 12,4 hectáreas, con cerca de 1.800 viviendas.