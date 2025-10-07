Providencia pierde juicio con McDonald’s y deberá autorizar funcionamiento de AutoMac en Parque Bustamante tras un año de disputa

La administración de Jaime Bellolio recibió un nuevo golpe luego de que la Corte de Apelaciones solicitara a Providencia otorgar la patente comercial definitiva al AutoMac de Parque Bustamante tras acoger un reclamo de ilegalidad de McDonald's.

Hace un año que McDonald’s, a nombre de Arcos Dorados Restaurantes de Chile SpA, se encuentra enfrentado con Providencia a raíz del local ubicado en Avenida Francisco Bilbao Nº0103, a pasos del Parque Bustamante.

Y es que en 2024 la Municipalidad de Providencia otorgó una patente comercial al McDonalds excluyendo expresamente la prestación del servicio de AutoMac, pese a que el proyecto original y cuya construcción fue autorizada por las autoridades, lo incluía.

A raíz de ello, desde el restaurante interpusieron un reclamo de ilegalidad contra la administración representada por el alcalde Jaime Bellolio, alegando que pese a que el proyecto fue aprobado en su inicio para ser construido con un AutoMac, ahora se excluya el servicio “sin entregar fundamentación”.

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

Dueños de McDonald’s acusan pérdidas por paralización de más de un año de AutoMac

El AutoMac de Bilbao estuvo más de un año paralizado, acusan en el alegato, lo que desde la cadena aseguran ha ocasionado “importantes pérdidas económicas”, asegurando que los perjuicios podrían ascender a $416.423.894 por costos de construcción de Automac, de $313.254.150 por arriendos hasta octubre 2024 y el lucro cesante derivado de la imposibilidad de explotar la modalidad AutoMac.

La Corte de Apelaciones acogió sin costas el reclamo de ilegalidad, y ordenó a Providencia conceder a la reclamante la patente comercial definitiva para el funcionamiento del local, con autorización expresa de servicio al paso o al automóvil.

Acusan que el decreto alcaldicio cuestionado “no consigna los fundamentos que justifican la decisión de otorgar parcialmente la patente solicitada”.

“Lo que determina que el acto impugnado no satisfaga un estándar mínimo de motivación, tanto en lo jurídico como en lo fáctico, al no permitir conocer la razón que sustenta la decisión de la autoridad edilicia de negar la patente municipal, lo que vulnera el principio de juridicidad e impide al administrado ejercer adecuadamente sus derechos frente a la Administración”, afirma la resolución.

El año pasado la Corte ya había dictaminado que el municipio estaba obligado de otorgarle al local de comida rápida una patente municipal provisoria que incluyera el servicio, pero ahora se dictaminó que la patente deberá ser definitiva.