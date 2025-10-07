EFE presenta nuevo servicio de tren Alameda-Curicó para reforzar la conexión: permitirá viajar por $7.500 en fines de semana

El fin de semana entró en operación un reforzamiento al servicio Alameda-Curicó, con la incorporación del tren UTS a la flota del recorrido. Esto permitirá tener mayor frecuencia los fines de semana, e incluirá tarifas más baratas.

Un importante reforzamiento a la red ferroviaria nacional comenzó a operar este fin de semana entre la Región Metropolitana y Maule, luego de que la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) pusiera en marcha un nuevo servicio de tren para la línea que conecta Santiago con Curicó.

Algo en particular con este caso, es que no se trata de un tren nuevo. Por el contrario, se integrará a la línea un modelo de los clásicos trenes UTS, característicos por su color azul. Hasta el momento estaban operando solo los ferrocarriles BMU, que son parte de la flota del recorrido Alameda-Chillán. Ahora se sumarán los trenes antiguos, para entregar mayor alternativa de horarios.

El principal impacto de este reforzamiento, es que el recorrido Alameda-Curicó tendrá mayor disponibilidad de trenes, especialmente los fines de semana. Los trenes UTS permitirán tener cuatro tandas de viaje, y además de agilizar la demanda tendrá precios más accesibles. El servicio reforzado funcionará los viernes y domingos, y tendrá un costo de $7.500.

En total, ahora son 4 los horarios en la línea Alameda-Curicó y Curicó-Alameda. Los precios en trenes BMU van de $13 mil a $17 mil, y ahora el más accesible será de $7.500.

Paula Fernández, gerenta de pasajeros de EFE Central, señaló que “con esta iniciativa, EFE Central reafirma su compromiso con el fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros, ofreciendo nuevas opciones para viajes interregionales con estándares de calidad y eficiencia”.

Los trenes UTS cuentan con coches tipo salón y preferente. Los horarios en los que operarán serán viernes a las 12:10 horas Alameda-Curicó (llegada a las 14:20); y a las 14:50 de Curicó-Alameda (llegada a las 17 horas).