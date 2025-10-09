Chery culmina con éxito el CSH TECH DAY LATAM en Quito con una prueba balística sin precedentes sobre el Tiggo 8 híbrido

Compartir

Tras un recorrido de 8.900 kilómetros a lo largo de 10 países por la Carretera Panamericana, Chery cerró su evento regional CSH TECH DAY LATAM en Quito, Ecuador.

Sumó a la hazaña, una contundente demostración de la seguridad y robustez de su plataforma híbrida CSH (Chery Super Hybrid).

El momento culminante fue una innovadora prueba de perforación de batería, en la que el modelo Tiggo 8 CSH resistió seis impactos balísticos frontales consecutivos sin registrar incendios ni explosiones, evidenciando la extrema solidez de sus sistemas de protección.

El 24 de septiembre, Chery reunió en Quito a expertos, prensa y colaboradores de Latinoamérica para presentar de manera oficial su plataforma híbrida CSH, que previamente había desafiado con éxito algunos de los terrenos y climas más extremos del continente.

Los modelos Tiggo 7 CSH, Tiggo 8 CSH y Tiggo 9 CSH demostraron un desempeño excepcional a lo largo de una travesía que incluyó altitudes de hasta 4.800 metros, selvas tropicales y tráfico urbano denso, manteniendo consumos de combustible ultrabajos y una entrega de potencia constante.

En Chile, el desafío fue alcanzar una autonomía de 1.400 kilómetros en la ruta Santiago-Pucón-Santiago. Meta que fue ampliamente superada al lograrse más de 1.500 kilómetros con un solo tanque de combustible.

Una prueba de resistencia que marca un hito

El 25 de septiembre, la atención se concentró en un campo de pruebas especializado, donde Chery llevó al límite su tecnología de seguridad. La batería del Tiggo 8 CSH fue sometida a “perforación de batería”. Todo, en un entorno controlado, en el que francotiradores profesionales realizaron seis disparos frontales con munición real a corta distancia, apuntando directamente al núcleo del paquete de baterías.

El resultado fue decisivo. Sólo se registró una leve fuga de líquido refrigerante y una breve emisión de humo, sin que se produjeran incendios o explosiones, demostrando la eficacia del avanzado sistema “Batería Guardián” del vehículo. Esta tecnología integra una estructura biónica con una placa inferior de acero ultrarresistente y un interruptor inteligente (PSS). Éste desconecta el suministro eléctrico en apenas 2 milisegundos ante cualquier daño, complementado con un monitoreo constante mediante inteligencia artificial.

La batería está diseñada para operar en un amplio rango térmico. Desde -35°C hasta 60°C, garantizando rendimiento y seguridad incluso bajo condiciones climáticas y geográficas extremas.

Cuenta con triple sistema de defensa. Esto, es protección mecánica, desconexión inteligente y sellado ambiental. Así, la batería CSH de Chery establece un nuevo estándar en resistencia a impactos, fuego, agua, calor, corrosión y fugas eléctricas. Esto consolida su liderazgo en movilidad híbrida segura a nivel global.

Seguridad en seis dimensiones

Este evento forma parte del “Desafío de Seguridad en Seis Dimensiones” de la marca. Incluye pruebas en frío extremo, calor extremo, humedad, sequedad, alta velocidad y caminos severos. La prueba de perforación balística marca un nuevo hito. Ello, en la búsqueda de Chery por ofrecer vehículos con los más altos estándares de seguridad. Sobretodo en baterías y tecnologías de vanguardia para el mercado latinoamericano.

Con más de 4 millones de unidades vendidas en más de 80 países, la familia Tiggo CSH continúa expandiendo su presencia en la región. Ello, con un portafolio que combina rendimiento, eficiencia y una protección excepcional, posicionándose para liderar la movilidad sustentable en una nueva era.