“Chile ha pasado a ser la sociedad del miedo”: Índice Paz Ciudadana revela que el 39,7% de las personas ha presenciado balaceras en sus barrios el último año

El Índice de Paz Ciudadana 2025, presentado por la Fundación Paz Ciudadana, muestra un aumento significativo en la victimización, el temor al delito y la desconfianza hacia las instituciones de seguridad en Chile. Expertos advierten sobre la proliferación de armas y la crisis de legitimidad institucional.

Compartir

Durante la mañana de este jueves 9 de octubre se dieron a conocer los resultados del Índice de Paz Ciudadana 2025, realizado por la Fundación Paz Ciudadana. El estudio —por vigesimosexto año consecutivo— mide la victimización por robo, el temor al delito y la confianza en instituciones vinculadas a la seguridad pública.

La encuesta —que se realizó entre el 15 de agosto y el 12 de septiembre de 2025— entrevistó a 1.800 personas de las principales comunas urbanas del país.

Uno de los principales resultados es que el 39,7% de las personas ha visto o experimentado balaceras o disparos al aire en su barrio durante el último año. En esa misma línea, el 15,3% presenció disputas entre bandas delictivas organizadas y un 13,9% experimentó el cierre de pasajes y uso de espacios públicos por parte de esos grupos.

Respecto a las balaceras, el director del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, señala que esta problemática se debe a “la gran circulación de armas de fuego en poder de delincuentes”. Carabantes asegura que, aunque se creó el Ministerio de Seguridad para enfrentar este problema, la encuesta “sin duda revela que falta fiscalización. Falta un organismo público que ponga freno a la proliferación indiscriminada de armas de fuego”.

Agencia Uno

Según Carabantes, estas armas representan una amenaza directa para las personas, ya que pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte. “Son armas realmente letales, que menoscaban la seguridad cotidiana de los ciudadanos”, explica. En esa misma línea, el experto en seguridad señala que “Chile ha pasado a ser la sociedad del miedo”.

“Cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, estas también pierden legitimidad social”

Por otro lado, la encuesta reveló que la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile son las instituciones mejor evaluadas en materia de desempeño en seguridad pública, con notas de 4,6 y 4,4, respectivamente. En cambio, entre los organismos peor evaluados destacan los tribunales de justicia (3,0) y los fiscales del Ministerio Público (2,9).

De acuerdo con Neftalí Carabantes, el temor y la victimización que siente la ciudadanía se relaciona directamente con la baja evaluación del desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad pública. “Es muy preocupante que la gente repruebe y desconfíe profundamente del trabajo que realizan PDI, Carabineros y Gendarmería. Tampoco podemos descartar al Ministerio Público, la Defensoría Penal y a los tribunales de justicia, porque aquí hablamos de un sistema completo”, explica.

Carabantes añade que lo anterior tiene consecuencias: “Cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, estas también pierden legitimidad social”. Además, “sin duda dificulta la resolución y persecución del delito, porque sin la colaboración de la ciudadanía el trabajo policial se vuelve mucho más difícil”.

Otros resultados

Entre otros resultados, destaca que el 35% de los hogares encuestados afirmó haber sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses.

La encuesta también reveló que el 24,7% de las personas en el Gran Santiago se caracterizan por un alto temor al delito. En otras grandes ciudades del país, la cifra alcanza el 23,6%. A nivel nacional, la proporción de personas con alto temor al delito llega al 24,3%.

Por otro lado, el 62% de los encuestados cree que en los próximos 12 meses puede ser víctima de estafas online, como clonación de tarjetas de crédito o bancarias, llamados telefónicos donde se hacen pasar por otra persona, entre otros. Le siguen robo con sorpresa (60,3%), robo con violencia (54,5%) y robo al interior de la vivienda (42,6%).