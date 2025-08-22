“Parece que no sentir miedo es un lujo”: La cruda carta de una niña de 11 años que vive en Bajos de Mena y su llamado por seguridad en el sector

A través de una carta, una joven de solo 11 años pide a las autoridades que trabajen para mejor la seguridad en Bajos de Mena en Puente alto, barrio en el que vive junto a su familia. "Ya aprendí que luego de un fuego artificial, se escuchan muchos balazos", asegura.

Compartir

“Ya aprendí que luego de un fuego artificial, se escuchan muchos balazos”. Así comienza la carta de Maite Andrade, una niña de solo 11 años que vive en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

La estudiante de sexto año básico, continúa en la misiva señalando que “me molesta mucho, ya que tengo una hermanita pequeña de un año y diez meses, que al escuchar ruidos fuertes comienza a tiritar”.

En la carta, que fue publicada en “El Mercurio“, Maite además lamenta que “parece que no sentir miedo es un lujo” y hace un llamado a que “por favor trabajen por la seguridad de este sector, y así podamos vivir con el lujo de la tranquilidad”

La publicación generó la reacción de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. A través de su cuenta de X, Matthei afirmó sentir un dolor profundo, pero que esto la motiva a continuar. Además, aseguró que la situación en la que vive junto con su hermana pequeña “es algo realmente horroroso y de ninguna manera puede seguir así”.

La candidata presidencial escribió también que se compromete a trabajar para que los barrios sean más seguros, “donde vivir tranquilos sea un derecho, no un lujo”, sentenció.

La respuesta de la Municipalidad

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, afirmó que sí se han tomado medidas para avanzar en materia de seguridad, pero que siguen siendo “pocas” para lo que necesita la comuna: “144 torres de iluminación, 30 nuevas cámaras de televigilancia y aumentamos la flota operativa de vehículos en casi un 300%”.

La municipalidad aseveró que desde marzo de 2024 se está ejecutando un Plan de Recuperación Barrial que, además de las mejoras que explicó el edil, integra otras medidas de seguridad para la comunidad. “Este plan contempla la erradicación de microbasurales —a la fecha se han eliminado 28 de los 150 detectados—, el aumento de la capacidad de retiro de residuos, la ampliación de rutas de recolección, la recuperación de más de 110 mil m² de áreas verdes y la mantención directa de otros 200 mil m²”.

El alcalde Toledo aseguró que “nuestra comuna requiere mayor presencia del Estado” y que se necesita implementar un plan de intervención en Bajos de Mena. Si bien el alcalde aseguró que presentaron uno, no especificó en qué consiste.