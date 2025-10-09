El embajador de Jara: Heraldo Muñoz participó en encuentro de Grupo de América Latina y el Caribe en representación de la candidata

El excanciller del segundo gobierno de Michelle Bachelet participó en un desayuno junto a los representantes en Chile del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac). En un principio, la invitación fue dirigida a la candidata presidencial Jeannette Jara, pero ante un conflicto de agenda, fue la propia abanderada quien solicitó al histórico dirigente socialista que asistiera en su representación. Y es que desde que se entregó el programa, ha sido el excanciller quien ha asumido en rol de representante en materias de Relaciones Internacionales.

El excanciller del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz (Partido Socialista), se hizo presente este jueves a las 9:30 horas en la calle Américo Vespucio, para participar en el encuentro de embajadores en Chile pertenecientes al Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).

Junto a él asistió la secretaria general del Partido Comunista y miembro del comité estratégico, Jeannette Jara, Bárbara Figueroa, quien, al igual que Muñoz, ha cultivado redes internacionales tras haber sido nombrada embajadora de Chile en Argentina durante el primer gobierno del Presidente Gabriel Boric.

También participó Osvaldo Rosales, uno de los encargados económicos del comando de Jara. El economista completó esta triada de figuras con experiencia internacional, habiendo sido director de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL entre 2005 y 2015.

Aunque este era el diseño original del equipo para el encuentro, inicialmente se esperaba que fuera la propia Jeannette Jara quien asistiera al desayuno, en el que participaron representantes de cerca de 20 países. Sin embargo, debido a problemas de agenda, la candidata se vio obligada a ausentarse.

Fuentes conocedoras de las tratativas comentaron a The Clinic que fue la misma Jeannette Jara quien llamó personalmente a Heraldo Muñoz para que asistiera en su representación, pese a que el excanciller no ocupa un cargo formal dentro del comando.

Con todo, el otrora militante del PPD aceptó la invitación al encuentro, dado que —según señalan desde el equipo de Jara— Muñoz ha sido parte de la construcción programática y también integrante de la comisión de Relaciónes Internacionales.

De hecho, informaron que tras la entrega del programa ha sido él quien a asumido el rol de representante en dichas materias.

Jara y los gestos al centro

En medio del despliegue territorial que realiza la candidata presidencial del oficialismo y de la Democracia Cristiana, desde su equipo destacan que la agenda de coordinación internacional es también un eje relevante, que se trabaja de forma paralela a las actividades comunales.

Este factor no es menor dentro del mundo del Socialismo Democrático, donde han surgido aprensiones respecto a la imagen internacional que podría proyectar una jefa de Estado militante del Partido Comunista. En ese contexto, voces de dicho sector valoran que Jeannette Jara esté haciendo esfuerzos en el ámbito internacional, como una forma de mostrar que lidera una coalición amplia, de centroizquierda.

En esa misma línea, se prevé la incorporación de nuevos colaboradores con vínculos más cercanos al centro político, varios de los cuales respaldaron en las primarias a Carolina Tohá. Uno de ellos es el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien ya grabó su participación en la franja electoral de Jara.