Víctor Espinosa, asesor económico de Kaiser, habla de cómo pretenden recortar US$15 mil millones del gasto público: “Vamos a reducir los ministerios de 25 a 9”

Durante su participación en un seminario de Renta 4 Corredores, en el que también estuvieron los asesores económicos de Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, Víctor Espinosa abordó la propuesta de Johannes Kaiser de recortar 15 mil millones de dólares del gasto público. Aunque no consiguió ahondar mucho, sostuvo que a través de la reducción de ministerios "podemos ahorrar entre 7 mil y 8 mil millones de dólares".

Mientras la candidatura de José Antonio Kast propone una reducción de 6 mil millones de dólares del presupuesto, desde el comando de Johannes Kaiser van más allá y plantean una reducción de US$15 mil millones del gasto público.

Así lo manifestó Victor Espinosa, cerebro económico del líder del Partido Nacional Libertario, quien en un debate presidencial organizado por Renta 4 Corredores, en el que participaron los asesores económicos de cuatro candidatos, abordó esta propuesta de reducción de gasto fiscal.

“Usted propone una reducción de 15 mil millones de dólares. Podría hacer un desglose, más o menos general, a qué corresponde cada parte de esa cifra”, le preguntó a Espinosa el periodista Nicolás Paut, moderador de la jornada.

La respuesta de Espinosa, comenzó así: “Ya explicamos por qué hay que recortar, porque la deuda es inmoral, hay que lograr superávit fiscal para comenzar a reducir la deuda y comenzar a erradicar la inflación que lleva una década sobre la meta. Paralelamente está la caída del crecimiento, de la productividad, etc”.

Luego de ello, sostuvo lo siguiente: “Entonces… Vamos a reducir los ministerios de 25 a 9. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer con ley o sin ley”.

“Sin ley es que la Ley de Presupuestos nos da un marco sobre el número de personal, el número de bienes y servicios, etc. Y en muchos ministerios está incluso triplicado. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, durante este gobierno de irresponsables, el gasto por remuneraciones se triplicó. Crearon direcciones de género incluso en el Ministerio de Hacienda. Todo eso lo vamos a eliminar”, continuó.

Continuando con su explicación, Espinosa estableció que “esto es lo que incrementa la eficiencia, porque, por ejemplo, vamos a integrar el Ministerio del Interior con Secretaría General de Gobierno, con Secretaría General de la Presidencia. Esto también es recomendación del organismo asesor”.

“También vamos a unir Economía con Medioambiente, con Minería, con Energía, con Agricultura”, añadió.

Víctor Espinosa.

Luego intentó citar otras medidas para alcanzar la mencionada reducción de 15 mil millones de dólares, aunque no consiguió exhibir un excel que tenía en una tablet que llevaba consigo.

Eso sí, remarcó que a través de la citada reducción ministerial “podemos ahorrar entre 7 mil y 8 mil millones de dólares”.

No consiguió entregar más detalles

Por un asunto de tiempos del debate, a Víctor Espinosa se le dio la opción de poder buscar con detalle las otras propuestas de recorte de gasto público -más allá de la reducción ministerial-, para así entregarla en su siguiente intervención.

Esa intervención sería en el cierre del encuentro. Sin embargo, en dicha oportunidad Espinosa no volvió a referirse al tema de la propuesta de reducir en 15 mil millones de dólares el gasto público y optó por hacer un llamado a los comandos de Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

“Lo importante es que tanto desde el equipo de Matthei como mi colega de Republicanos, los tres estamos de acuerdo en que hay que reducir impuestos, hay que poner las cuentas en orden. Yo espero que saquemos mayoría parlamentaria y lleguemos a acuerdos, pero a buenos acuerdos. No como la reforma de pensiones reciente que no tiene financiamiento y la financian con deuda”, fue lo que dijo.

Cabe consignar que en este debate presidencial organizado por Renta 4 Corredores de Bolsa, además de Víctor Espinosa, estuvieron presentes Luis Eduardo Escobar, Juan José Obach y Tomás Bunster, asesores en materia económica de Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, respectivamente.