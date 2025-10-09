Con el “crecimiento sostenido del apoyo de mujeres y jóvenes” y reforzando un “contraste”: el diseño de Jara para enfrentar a Kast

En el comando de Jeannette Jara aseguran contar con datos que dan cuenta de un crecimiento sostenido de apoyo hacia la abanderada oficialista por parte de mujeres y jóvenes. En ese contexto -y según una minuta a la que tuvo acceso The Clinic-, se convocó a las vocerías a utilizar este antecedente para enfrentar de manera directa a José Antonio Kast, por ejemplo, remarcando los cuestionamientos a su medida de recortar seis mil millones de dólares del presupuesto, debido a su impacto en el gasto social. También pusieron sobre la mesa la antigua idea del líder republicano de eliminar el Ministerio de la Mujer.

Luego de la publicación del anexo de su programa de gobierno y de iniciar un despliegue en terreno para impulsar una nueva etapa de su campaña presidencial, Jeannette Jara y su comando definieron una fórmula para enfrentar de manera directa a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

Así lo establece una minuta de este jueves 9 de octubre del comando -a la que tuvo acceso The Clinic-, en aseguran contar con datos que dan cuenta de un “crecimiento sostenido del apoyo de mujeres y jóvenes” hacia Jara. En ese contexto, se convocó a las vocerías a utilizar este antecedente para enfrentar de manera directa a Kast.

Para sacar provecho de ese crecimiento sostenido entre mujeres y jóvenes hacia Jara, y con ello poder enfrentar a Kast, el comando llamó a remarcar los cuestionamientos a la medida del líder republicano de recortar seis mil millones de dólares del presupuesto.

“Kast propone recortar seis mil millones sin explicar cómo, generando incertidumbre sobre programas sociales y exhibiendo su machismo, el mismo que hace cuatro años buscó eliminar el Ministerio de la Mujer”, establece la citada minuta.

En ese contexto, el llamado a las vocerías también propone reforzar el “contraste” entre las candidaturas de Jara y Kast respecto a gasto público y programas sociales.

El planteamiento es que Jara ofrece “certezas” a las familias, con propuestas como el Ingreso Vital de $750.000, mientras que Kast instala “incertidumbre” en cuanto a derechos sociales.

Jara y las medidas a destacar

Tras la presentación del anexo, desde el comando de Jara definieron que esta nueva etapa de la campaña estará marcada por la misión de socializar las 383 medidas del programa con la ciudadanía. Así, el despliegue territorial incluirá reuniones con alcaldes de la alianza Unidad por Chile, especialmente en la Región Metropolitana.

En ese contexto, entre las medidas que el comando pretende destacar se encuentra justamente el salario vital de $750 mil mensuales, como también el aumento en la dotación de cuidadoras, la ampliación del sistema de cuidados en regiones, la quintuplicación del estipendio a las personas que realizan labores de cuidado y la reducción de la tarifa eléctrica.