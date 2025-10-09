“El camino por delante puede ser desafiante”: senadora María José Gatica da a conocer que enfrenta tratamiento contra el cáncer

"Hace unas semanas, me hice una mamografía y, lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Hoy, he sido intervenida quirúrgicamente", fue parte de lo que comentó la parlamentaria RN, quien estará durante un tiempo con licencia médica.

Compartir

En horas de este jueves, la senadora de Renovación Nacional María José Gatica dio a conocer que enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

A través de una publicación en sus redes sociales, la parlamentaria por la Región de Los Ríos entregó detalles de su situación.

“Hace unas semanas, me hice una mamografía y, lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Hoy, he sido intervenida quirúrgicamente”, partió explicando.

En ese contexto, expresó que “aunque el camino por delante puede ser desafiante, mis esperanzas están puestas en Dios”.

“Creo en un Dios que sana, salva y perdona”, remarcó.

Posteriormente, Gatica, de 41 años, informó que “durante mi recuperación, estaré con licencia médica durante un tiempo, pero en la medida de lo posible seguiré pendiente de todos sus encargos y proyectos”.

Asimismo, la senadora de RN expresó lo siguiente: “Quiero pedirles que me tengan presente en sus oraciones. Su apoyo y compañía significan mucho para mí”.

Para finalizar, María José Gatica dejó el siguiente llamado: “Por favor, no olviden hacerse la mamografía. La prevención y la deteccion temprana son fundamentales para la salud”.

Reacciones de parlamentarios

La publicación de la senadora María José Gatica generó inmediatas reacciones por parte de personeros políticos de distintos sectores, quienes le hicieron llegar sus mensajes de apoyo a la parlamentaria.

“Como te dije ayer, fe en Dios, confianza en tu equipo médico y mucha mente y energía positiva. Aquí estamos todoss para apoyar, acompañar y transmitir solo cariño. Andará todo bien”, le escribió su compañera de partido y senadora Paulina Núñez.

Mientras tanto el senador de Demócratas Matías Walker, le dejó el siguiente mensaje: “Todo el aguante y la oración para ti querida María José Gatica. Estoy seguro que saldrá todo bien, con la fuerza de Dios y de tu familia. Y que te veremos muy pronto de regreso en el Senado para seguir sirviendo a la Región de Los Ríos con todo el power”.

También le envió un mensaje de apoyo el diputado del Frente Amplio Patricio Rosas. “Pronta recuperación María José Gatica. Que todo salga bien y estés pronto de regreso”, fueron sus palabras.