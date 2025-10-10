“Alto riesgo de violencia contra la pareja”, “rasgos psicopáticos” y “falta de culpa”: El duro informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo

The Clinic tuvo acceso al informe de Gendarmería donde se evaluaban las características y personalidad de Mauricio Ortega. En el documento, se plantea que el atacante de Nabila Rifo no solo tenía rasgos psicopáticos y potencial criminógeno, sino también problemas con el alcohol. Se señala también que el hombre de 51 años "muestra escasa conciencia del daño causado y las consecuencias", y que "presenta un discurso que niega su participación en los hechos de agresión, minimizando y justificando los de violación de morada".

Esta semana causó gran impacto mediático la libertad condicional que se le otorgó al atacante de Nabila Rifo, quien en Coyhaique sufrió de un intento de femicidio por parte de Mauricio Ortega (51), que finalmente terminó dejándola con una discapacidad visual.

Ello fue cuestionado transversalmente, y generó que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se pronunciara respecto de su rol en la decisión, y que el Gobierno anunciara que se presentarían recursos de amparo y reposición para revertir la situación.

Pero previo a que se otorgue la libertad condicional, Gendarmería elabora un informe de postulación psicosocial para evaluar el riesgo de reincidencia de los postulantes y otros aspectos conductuales. The Clinic tuvo acceso al informe de Mauricio Ortega.

El documento de seis páginas elaborado el 25 de agosto describe al postulante, sus actividades de reinserción, las expectativas que se tienen de ella y las sugerencias de programas o actividades en caso de otorgársele la libertad. Finalmente, se elabora un informe global.

En él no solo se abordan, por ejemplo, temas como que terminó sus estudios de enseñanza media o que se desarrollaba en el oficio de pintos y desabollador. O su relación desde 2023 con su nueva pareja, con quien viviría -en ese entonces- en caso que se le otorgara su libertad condicional.

También se describen los rasgos psicóticos y la falta de mea culpa que presentaba Mauricio Ortega por el crimen cometido al momento de la postulación, en agosto de este año.

Rasgos psicopáticos, personalidad narcisista, características personales con potencial criminógeno y problemas con el alcohol

En primer lugar, en el segmento respectivo a la descripción del evaluado, se lee: “En relación al nivel de riesgo y necesidades criminógenas presentes en el evaluado se puede establecer que presenta un nivel de riesgo alto en violencia contra la pareja“.

“De acuerdo a los resultados de la aplicación de la escala de psicopatía, el evaluado presenta un nivel moderado de rasgos psicopáticos en las áreas interpersonal y afectiva, caracterizándose por su alto egocentrismo, encanto superficial, uso de la mentira, manipulación, falta de culpa, escasa profundidad en sus afectos, falta de empatía e incapacidad de aceptar su propia responsabilidad. Además cumple con los criterios diagnósticos de un trastorno de personalidad narcisista“, plantea.

Y así, el documento elaborado por Gendarmería agrega: “Se visualizan necesidades muy alta en el subcomponente Actitud/Orientación Procriminal y Alta en Uso del Tiempo Libre. Resaltar que presenta características personales con potencial criminógeno tales como: Deficiente resolución de conflictos/Habilidades de autocontrol. Deficiente manejo de la ira. Intimidante/Controlador. Violencia física contra la pareja y manejo imprudente bajo los efectos del alcohol sin ser judicializado“.

Además, el informe concluye que el atacante “muestra escasa conciencia del daño causado y las consecuencias de estas conductas inadecuadas, lográndose visualizar la presencia de distorsiones cognitivas que sustenta la validación de su actuar delictual, con mecanismos de externalización de la responsabilidad en torno a dichas conductas delictivas cometidas; por lo cual es vital continuar interviniendo estas necesidades que presenta el usuario, tales como; deficiente resolución de conflictos/habilidades de autocontrol, deficiente manejo de la ira y habilidades para la prevención de recaídas en el consumo de alcohol y/o drogas”.

“Niega su participación en los hechos de agresión”: el análisis global de Gendarmería

Finalmente, el informe de Gendarmería, en su análisis global del caso, vuelve a enumerar los detalles respecto de su personalidad y características personales, pero profundiza respecto del sentir de Ortega por el crimen que lo llevó a estar condenado.

“Respecto a la conciencia del delito y daño causado, presenta un discurso que niega su participación en los hechos de agresión, minimizando y justificando los de violación de morada. Lo que no le permite visualizar el daño ocasionado a la víctima. Resaltar que los delitos por los cuales se encuentra cumpliendo condena, responden a: lesiones gravísimas, lesiones graves y violación de morada, todos en contexto de violencia en contra de su pareja”.

Así, el informe de Gendarmería concluye que “el postulante muestra una adecuación al desarrollo de actividades laborales, destacando su favorable rendimiento y funcionamiento en estos espacios, sin embargo, estos elementos no son los centrales a la hora de hacer un análisis respecto de los factores que sustentan las actitudes procriminales, por lo tanto se observan como complementarios dentro de su proceso de reinserción, siendo necesario poder generar acciones interventivas que aborden las distorsiones cognitivas que aún mantiene el evaluado y que podrían generar o facilitar una reincidencia y/o la comisión de un nuevo delito estando en el medio libre”.