Oposición endurece el tono y pide renuncia de la ministra de la Mujer por responsabilidad en caso de la libertad condicional del atacante de Nabila Rifo

Aseguran que no solo a la ministra de la Mujer le faltó autocrítica, sino que además negligencia por parte del ministerio y Sernameg "por omitirse de una instancia que pudo evitar la liberación". Por su parte, Orellana asegura que "hemos acompañado a la víctima en distintas instancias, sea con apoyo para trámites sociales, con gestiones en vista de su discapacidad visual y también acompañándola ante el difícil trance que vivieron el año pasado sus hijos. Y por lo tanto, no hemos dejado de acompañarla".

Los últimos días de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, no han sido fáciles.

En primer lugar por lo delicado de tener que abordar la libertad condicional del atacante de Nabila Rifo, quien sufrió un grave asalto que la dejó al borde de la muerte y con secuelas severas de discapacidad visual.

Pero, en segundo lugar, porque la opinión pública se volcó sobre la titular de la cartera acusando negligencia por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), lo que habría facilitado la salida del agresor.

Todo ello pese a que incluso el informe de Gendarmería de agosto señala que Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, presentaba “alto riesgo de violencia contra la pareja”, “rasgos psicopáticos” y “falta de culpa”, entre otras características.

Durante el día de hoy, diputadas y diputados de RN enviaron una carta al Presidente solicitando “la salida inmediata de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género y de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a fin de restablecer la confianza pública en instituciones que deberían ser ejemplo de coherencia, empatía y compromiso con las mujeres de Chile”.

Hacen notar, además, que durante los años de la actual administración, “hemos visto cómo los principios que se proclamaron como ejes del programa de gobierno —la protección, autonomía y dignidad de las mujeres— han quedado reducidos a un mero eslogan político, sin que se traduzca en acciones coherentes, firmes ni consistentes con dicha promesa”.

Así, acusan también “negligencia en el patrocinio de la causa penal por el brutal ataque a Nabila Rifo, cuyo agresor accedió a la libertad condicional sin que la Administración hiciere presente en la oportunidad procesal correspondiente su oposición a la medida”.

De igual forma se apunta a la responsabilidad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género “por omitirse de una instancia que pudo evitar la liberación”.

La defensa de Antonia Orellana: “Hemos acompañado a la víctima en distintas instancias”

Horas antes de la arremetida opositora, la secretaria de Estado ya había descartado la responsabilidad del ministerio y en particular el Sernameg en el otorgamiento a la libertad condicional a Mauricio Ortega.

“En primer lugar, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en épocas previas a que yo fuera ministra, ha representado a Nabila en distintas instancias (…). Lo hemos hecho también a través del acompañamiento, porque una vez que hay sentencia ejecutoriada, no seguimos con trámites judiciales, pero sí podemos dar fe, yo desde el 2022, que hemos acompañado a la víctima en distintas instancias, sea con apoyo para trámites sociales, con gestiones en vista de su discapacidad visual y también acompañándola ante el difícil trance que vivieron el año pasado sus hijos. Y por lo tanto, no hemos dejado de acompañarla“, aseguró Orellana.

Luego, dijo que “el deber de notificación es a la víctima. Y esto se definió el año 2017, cuando se da la sentencia y se pone sentencia ejecutoriada, en que se le pregunta a la víctima cómo desea ser notificada de futuras resoluciones si hay apelaciones, nulidades u otros, en este caso, entre ellos libertades condicionales. Y ahí se fijó domicilio. De forma a domicilio se le ha notificado en otras ocasiones también a ella. Pero en este caso, Nabila nos ha señalado que no ocurrió y en el sistema de la oficina judicial virtual no consta algún comprobante que muestre que se le notificó”.

En esa línea, Orellana sentenció que “no solo debe ser notificación a domicilio. Acá estamos hablando de una sobreviviente con discapacidad visual y por lo tanto lo que exige la ley y la convención de las personas con discapacidad y sus derechos es que sea de una forma en que la información se le entregue de forma accesible”.

“Se le privó de la posibilidad de decidir si quería ir o no a objetar o opinar respecto a la libertad condicional a Mauricio Ortega. En vista de eso es que estamos definiendo los recursos porque como hemos dicho no compartimos la decisión que se tomó el día martes”, dijo la ministra.