Justicia concedió libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por brutal agresión a Nabila Rifo

La tarde de este martes se confirmó que la Corte de Coyhaique concedió el beneficio de libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por agredir brutalmente a Nabila Rifo en 2016.

La tarde de este martes se confirmó que Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión que sufrió su expareja Nabila Rifo, dejó la cárcel tras recibir el beneficio de libertad condicional.

Ortega, en una primera instancia, fue condenado por el Tribunal de Coyhaique a 26 años de prisión por los delitos de lesiones graves, lesiones gravísimas y femicidio frustrado. Sin embargo, su defensa apeló ante la Corte Suprema donde se eliminó el delito de femicidio frustrado. Debido a eso, su condena se redujo a 18 años de cárcel.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, confirmó que como ministerio apelarán “a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe. Además hemos solicitado medidas extras de protección para la señora Rifo“.

La agresión sufrida por Nabila Rifo

El 14 de mayo de 2016 se registró el intento de femicidio en contra de Nabila Rifo por parte de quien era su expareja, Mauricio Ortega. Ambos estaban junto a un grupo de amigos en la casa de la familia cuando comenzaron a discutir.

Tras ese episodio, los invitados se comenzaron a ir del lugar, quedando la pareja sola. Fue en ese momento cuando Ortega comienza a golpear a Rifo en distintas partes del cuerpo cuando logra escapar hacia la calle. Fue en ese momento donde la siguió golpeando además de utilizar la llave de su vehículo para dañar sus globos oculares. Nabila Rifo fue encontrada desmayada en la calle por vecinos con heridas graves, fracturas además de un profundo sangrado en su cabeza y cara. Producto del ataque, perdió sus ojos.

En el juicio, Rifo relató que recordaba que Ortega la golpeó “con una piedra detrás de la cabeza (…) El primer golpe que sentí, me llegó a retumbar. La segunda vez igual porque era una piedra muy grande y la tercera vez quedé inconsciente. Me botó con el golpe, en el pasto”.

“Después no doy más, quedo mirando hacia arriba. Él se va y yo me hice como la muerta para que no me siga pegando“, contó en el juicio. Tras eso perdió el conocimiento. Rifo recuperó la consciencia cuando ya había sido trasladada hacia la Región Metropolitana y comentó que al despertar estaba muy confundida. “Pensé que estaba con mi mamá de viaje comprando muebles, todo ese tiempo que estuve inconsciente mi mente divagaba. Los ojos los tenía vendados y pregunté por qué no prendían la luz y me dijeron que había tenido un accidente“.