Carolina Marzán renuncia a la presidencia regional del PPD con criticas a la mesa nacional del partido

La diputada, que busca un escaño senatorial por Valparaíso, renunció a su cargo partidista acusando "falta de apoyo de la Mesa Nacional (con algunas excepciones, por cierto), que se ha evidenciado en múltiples ocasiones".

La diputada y candidata al Senado Carolina Marzán (PPD) anunció este viernes al Partido Por la Democracia sobre su renuncia a la presidencia regional del PPD en Valparaíso luego de haber liderado la instancia desde noviembre de 2023.

La decisión, que la parlamentaria comunicó en una carta a la mesa nacional y a la militancia a la cual tuvo acceso The Clinic, se da, según la diputada en ejercicio, porque “a lo largo de este período, se han presentado diversas situaciones que han dificultado de manera significativa el ejercicio de mi labor”.

“Muchas de ellas no nacen en la realidad de nuestra región, sino que provienen de decisiones y dinámicas nacionales que han afectado directamente mi trabajo local. La falta de apoyo de la Mesa Nacional (con algunas excepciones, por cierto), que se ha evidenciado en múltiples ocasiones, ha debilitado mi gestión regional y me ha llevado a reflexionar profundamente sobre mi continuidad en esta responsabilidad“, comenta en el documento la diputada.

Y, en la misma línea, concluye: “Quiero expresar mi sincero agradecimiento a quienes me acompañaron y apoyaron durante este tiempo, su compromiso y lealtad fueron fundamentales para sostener el trabajo regional, más allá de las dificultades. Sigo con la convicción de que lo esencial está en el esfuerzo colectivo y en el respeto mutuo, más allá de los cargos”.

La diputada Carolina Marzán, mencionan desde el PPD, no es cercana a la directiva, y se le considera al interior de la tienda liderada por Jaime Quintana, como parte de la disidencia, aunque tampoco se le reconoce como cercana a otras figuras como la de Natalia Piergentili o Marco Antonio Núñez.

Si bien en algún momento se coordinaba con el senador Ricardo Lagos Weber, hoy en día tampoco es así, mencionan al interior de la tienda ubicada en el barrio París-Londres.