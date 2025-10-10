“Fue más difícil de lo que parecía”: La historia detrás del ingenioso vestuario ‘camuflado’ que usó 31 Minutos en el Tiny Desk

En la presentación de 31 Minutos en Tiny Desk, el vestuario diseñado por Catalina Devia —que logró "camuflar" a la banda— fue uno de los aspectos más comentados del show.

Compartir

El pasado lunes 6 de octubre se realizó el esperado Tiny Desk de 31 Minutos. La presentación ―que se llevó a cabo en la NPR en la ciudad de Washington, Estados Unidos― lleva más de seis millones de reproducciones.

Uno de los elementos que cautivó a los fanáticos fue la vestimenta de los músicos. Los artistas usaron camisetas diseñadas para mimetizarse con la icónica escenografía de la oficina de la estación.

Si bien la idea fue de Álvaro Díaz y Francisco Schultz, fue la diseñadora de vestuario de la banda y académica de la Universidad Finis Terrae, Catalina Devia, quien diseñó las prendas que lograron “camuflar” a la banda.

En conversación con la Universidad Finis Terrae, Devia afirma que recibió la idea en agosto: “Lo primero que pensé fue que era fácil, con el avance de los días entendí que no era así. Esta intuición genial que tiene el equipo de 31 Minutos sabía que iba a ser gracioso, que era un buen chiste, pero sin duda no a este nivel de análisis que ha tenido“.

De acuerdo con la diseñadora, el proceso de creación fue bastante largo: “Demoró harto, un mes estudiarla, volver a verla”. Además, Devia agrega que “costó un par de semanas o más que nos llegara desde Washington una foto en buena calidad, que nos asegurara que cualquier tipo de impresión saldría buena”.

Devia confiesa que no pidió las medidas de altura de la pared: “Confié en que podría trabajar entendiendo la proporción que yo creí que tenía al mirarla. Me tuve mucha confianza”.

El camino creativo del diseño de las camisas

Primero buscó soluciones simples: comprar poleras blancas listas para estampar o recurrir a empresas de estampado, pero ninguna a las que les consultó hacía ese tipo de trabajo. Por esto, Devia optó por imprimir directamente la tela y confeccionar las prendas. “Luego de pasar por tres diseños de camisa, decidí que la manga kimono era lo que necesitaba para lograr la continuidad de la imagen y el efecto visual del camuflaje”, recuerda.

Finalmente, la diseñadora encontró un lugar donde imprimir y se decidió por un tipo de material: tela ligera y con caída para las camisas, pensando en el calor, y otra para los vestidos. En un inicio, Jani Dueñas iba a aparecer de pie, pero esa idea se modificó.

31 Minutos

Además, Devia agradeció la ayuda de Sergio Vergara en la confección, con quien trabaja desde hace años como realizador de vestuario.

Por otro lado, la diseñadora catalogó el trabajo realizado para el show como “inteligencia artesanal”: “Hay mucho trabajo manual y eso es fascinante. El triunfo de la inteligencia artesanal es notable en este caso. En mi calidad de diseñadora escénica, fui convocada específicamente como diseñadora de vestuario a colaborar este año, y ha sido un muy feliz encuentro“.

El particular vestuario de Marcelo Wilson

Otro de los momentos más comentados del show de 31 Minutos fue el vestuario del pianista de la banda, Marcelo Wilson. Él mismo decidió usar una máscara con su propio rostro para que, al estar de espalda, igual lo pudieran reconocer.

31 Minutos

Al respecto, Devia señaló que se trató de un proceso de ensayo y error: “El vestuario de Marcelo también fue decisión de la dirección, y entender la lógica de que no debía tener corte ―ninguna de las camisas―, pero particularmente esta, que tiene esta imagen continua horizontal, pasó por un proceso de ensayo y error, hasta hacer una de manga continua”.

El próximo desafío de Catalina Devia es la presentación de las obras Los que van quedando en el camino y Una corona en el fondo de la piscina. En paralelo, el equipo de 31 Minutos prepara el estreno de su película Calurosa Navidad, que llegará en noviembre a Prime Video.