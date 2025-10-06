Con chistes a la Visa Waiver y presentando su nueva película: 31 Minutos debutó este lunes en Tiny Desk

Este lunes se estrenó el esperado concierto de 31 Minutos en Tiny Desk, a través de la plataforma oficial de National Public Radio (NPR). La banda de títeres montó un espectáculo de 21 minutos y 20 segundos que incluyó siete canciones, entre las que destacaron "Mi equilibrio espiritual", "Bailan sin cesar", "Mi muñeca me habló" y "Yo nunca vi televisión".

La banda de títeres, encabezada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, llegó hasta las oficinas de NPR en Washington, Estados Unidos, para montar un espectáculo de 21 minutos y 20 segundos de duración que incluyó siete canciones, comenzando con el icónico tema de Fredy Turbina: “Mi equilibrio espiritual”. Luego siguieron otros éxitos como “Bailan sin cesar”, “Mi muñeca me habló” y “Yo nunca vi televisión”.

Además de Díaz y Peirano, la banda contó con la participación de músicos como Jani Dueñas, Pablo Ilabaca, Pedropiedra, Leonardo “Toño” Corvalán, entre otros.

Durante el show, también aparecieron clásicos personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo, además de un curioso títere que al parecer sería un guiño al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De hecho, hubo referencias a las políticas migratorias de Donald Trump, a la Visa Waiver, frases clásicas e incluso guiños musicales a Los Prisioneros o la serie Better Call Saul, fueron algunas de las cosas destacadas que dejó la presentación.

En el espacio también aprovecharon de adelantar lo que será su nueva película: “Calurosa Navidad”, la cual se estrenará a través de Amazon Prime Video a fines de este año. La banda interpretó la canción que le da nombre a la película.

Así, 31 Minutos se sumó a la lista de chilenos que se han presentado en las famosas sesiones, como Mon Laferte, Mahani Teave, Claudia Acuña, Ana Tijoux y Rubio.

A fines de septiembre de este año, Álvaro Díaz comentó a The Clinic que presentarse en estos conciertos puede ser muy beneficioso, siempre que el artista entregue un buen show. “Si bien es un espacio acotado, el Tiny Desk ya ha dado demasiadas pruebas de lo importante que puede ser dependiendo de tu performance. Es una gran oportunidad y cómo tú aprovechas esta oportunidad es lo importante”, aseguró.