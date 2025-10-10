DGAC concluye que fatal accidente de expresidente Piñera se produjo por pérdida visual tras empañamiento interno de su helicóptero

El informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concluyó que el accidente en helicóptero, en el que falleció el expresidente Sebastián Piñera, fue producto de una "pérdida de referencias visuales desde el interior de la cabina", lo que impidió al piloto mantener el contacto visual con el exterior.

El informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concluyó que el fatal accidente en helicóptero ocurrido el 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco, en el que el expresidente Sebastián Piñera perdió la vida, se produjo debido a una “pérdida de referencias visuales desde el interior de la cabina” tras el empañamiento interno del parabrisas, lo que impidió al piloto mantener el contacto visual con el exterior, fenómeno conocido como “flash fogging”.

Lo anterior, provoca en el parabrisas “una rápida y completa opacidad, resultando en una temporal pérdida de visibilidad y consecuente pérdida de referencia externa”.

Cabe recordar que, junto al exmandatario volaban su hermana, Magdalena Piñera, además de su amigo, el empresario Ignacio Guerrero, y el hijo de este, Bautista Guerrero.

“Durante el ascenso inicial del helicóptero, el entorno visual desde la cabina hacia el exterior se vio degradado, lo que llevó a que en forma inadvertida se iniciara un descenso sin pérdida de control y con ello, a que impactara contra la superficie del Lago Ranco y luego se iniciara su hundimiento en el agua”, indica la entidad en el documento de 72 páginas.

Tras ello, la DGAC precisa que “la aeronave no presentó evidencias de fallas durante la ocurrencia del suceso, conforme Inspecciones Técnicas realizadas en Chile y en el extranjero (USA)”. Sin embargo, afirma que “las condiciones meteorológicas, el ambiente de temperatura y humedad existentes al interior del helicóptero confluyeron para la generación del fenómeno flash fogging, haciendo perder la visión hacia el exterior de la aeronave”.

“Derivado de este tipo de desorientación espacial, el piloto al mando se vio enfrentado a una pérdida de la conciencia situacional iniciando una maniobra de descenso involuntaria, hasta impactar contra la superficie del lago y el posterior hundimiento de la aeronave en sus aguas”, agrega.

Así, la DGAC determinó que la causa del accidente que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera fue una “pérdida de referencias visuales desde el interior de la cabina, lo que llevó a que se iniciara un descenso inadvertido del helicóptero, impactando contra el agua del Lago Ranco y luego se provocara su hundimiento”.

El documento de 72 páginas recalca que, los tres pasajeros lograron salir nadando y fueron rescatados por embarcaciones particulares, pero que el exmandatario “no alcanzó a abandonar la aeronave, hundiéndose con ella, falleciendo en el lugar del suceso”.