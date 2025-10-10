“Leer a Cristián Valenzuela es volver a escuchar a Giorgio Jackson y compañía”: Seguidores de Matthei redirigen sus críticas a asesor clave de Kast

Luego de una semana en la que Evelyn Matthei manifestó abiertamente su preocupación con lo que podría hacer José Antonio Kast si es que llegase a la Presidencia, adherentes de la abanderada de Chile Vamos trasladaron el foco hacia el asesor del republicano Cristián Valenzuela, luego de que este hablara de que durante los mandatos de derecha se "apitutaron a los suyos".

La ofensiva que esta semana adoptó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), contra José Antonio Kast, abanderado republicano, no se quedó únicamente en las manos de la exalcaldesa, sino que también siguieron esa línea adherentes estrechos a su candidatura. Aunque no contra Kast directamente, sino contra su asesor Cristián Valenzuela.

Lo anterior a partir de una columna de opinión que publicó el abogado republicano en La Tercera. Bajo el título de “Parásitos”, en ella estableció que el Estado, “podrido” según describe, se llenó de “parásitos que viven de él”, dejó de servir a la gente, y que quienes se denominan oposición, cuando fueron gobierno —o sea, con Sebastián Piñera—, “apitutaron a los suyos” y “crearon más ministerios para llenarlos con sus amigos”.

“Los parásitos no tienen color político”, afirmó Valenzuela, en donde también postuló que el verdadero “enemigo del país no es el recorte fiscal, es la casta política que trabaja para evitarlo”, en días en que al abanderado presidencial republicano se le ha sacado en cara —tanto desde el Gobierno, la candidatura oficialista de Jeannette Jara (PC), y desde la candidatura de Matthei—, su propuesta de reducir en 6 mil millones de dólares el gasto público.

Los tres actores que lo han cuestionado lo han hecho apuntando a un tema común: el efecto que podría traer consigo en las políticas sociales.

Pero, más allá del tema del recorte, lo que generó molestia en los adherentes de Chile Vamos a partir de la columna de Valenzuela fue que se cuestionara a los mandatos del único presidente de derecha desde la vuelta a la democracia y, además, a la Concertación, en vista de algunos.

Así fue en el caso del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien también es integrante del comité político de la campaña de Matthei.

A través de X, el parlamentario dejó adjunta una captura de pantalla. “Aquí la columna @crvalenzuela contra los “Parásitos” del Estado, en los que incluyen ambos gobiernos del Presidente @sebastianpinera y los de la Concertación”, escribió en las primeras líneas para finalizar con un hashtag: “#diatriba”, palabra que significa “discurso o escrito acre y violento contra alguien o algo”, según la Real Academia Española.

No fue el único que se manifestó a través de la plataforma. Quien también hizo lo propio fue el exconvencional y expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte. El investigador del centro de estudios Horizontal (ligado a la tienda de centro derecha) sostuvo, a partir de la columna, que “traen superioridad moral, condenan un pasado corrupto y prometen erradicar los vicios del resto. Iluminados que vienen a salvarnos”.

Y concluyó: “Leer a @crvalenzuela es volver a escuchar a @GiorgioJackson y compañía. Todos son parásitos… menos ellos. Ya sabemos cómo termina esa historia”.

Traen superioridad moral, condenan un pasado corrupto y prometen erradicar los vicios del resto.

Iluminados que vienen a salvarnos.



Leer a @crvalenzuela es volver a escuchar a @GiorgioJackson y compañía.

Todos son parásitos… menos ellos.



Ya sabemos cómo termina esa historia. pic.twitter.com/gM9KTicuhq — Hernan Larrain M. (@HernanLarrain) October 10, 2025

Kast: “El adversario está al frente, no en la oposición”

El jueves en la noche Kast hizo un lanzamiento de su campaña desde Arica. Con la escenografía que ha caracterizado su despliegue por el país, el candidato se refirió a los cuestionamientos que habían surgido hacia él previamente, particularmente desde la candidatura de Matthei.

La abandera de Chile Vamos dijo en la Radio Rock & Pop que “cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”, al referirse a los videos editados de ella por los cuales acusó una campaña de desprestigio “asquerosa” en su contra provenientes de adherentes republicanos.

Con ese contexto detrás, Kast en su actividad en el norte solicitó un aplauso para los candidatos presidenciales Franco Parisi, Johannes Kaiser y Matthei. “Para los tres un aplauso grande y fuerte. Que se escuche, que lo que estamos aquí estamos claro que el desafío está al frente. Que nuestra meta es que se vayan del gobierno los que han abusado del gobierno”, sostuvo.

“Nosotros no competimos para dividir, nosotros competimos para sumar y todos somos importantes. Tenemos que sumar para que se acabe ese mal gobierno”, cerró.