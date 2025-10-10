La ruta de vinos (a buen precio): desde semillón a syrah o blancos buenos, bonitos y baratos

Para beber con asados, pescados, quesos o a orillas de una piscina sin quedar en la ruina y -mejor aún- poder comprar varias botellas.

Compartir

Se sabe que el vino chileno es conocido internacionalmente por tener muy buenos precios. Es decir, se puede tomar algo más que aceptable sin gastar demasiado. Pero no hay que abusar tampoco y menos pretender que esas botellas que uno encuentra en el supermercado por tres o cuatro lucas sean un gran vino. En esos casos, con que estén tomables hay que darse por satisfechos. Por todo lo anterior es que a continuación les recomiendo varios vinos que andan más o menos entre los cinco y diez mil pesos que están muy buenos. Así, ustedes puedes beberlos en cantidad y sin preocuparse demasiado por sus bolsillos.

Casas del Toqui Barrel Series Semillón

No es tan fácil encontrar vinos de la cepa semillón en el comercio en general y menos a un precio bajo. Pero en el caso de este ejemplar la tendencia se rompe, porque esta botella anda entre los seis y siete mil pesos. Una verdadera ganga para un vino muy fresco y lleno de fruta que funciona de maravillas con pescados y mariscos. Y para beberlo al aperitivo, también.

La Playa Wines Syrah

Para los amantes del cordero asado, que tanto se come a contar de estos meses, este vino viene justo a la medida. Es que este syrah del Valle de Colchagua tiene marcados aromas a frutos negros y hasta algo de ahumado, pero en boca se siente suave, fresco y con una acidez leve y por lo mismo agradable. En resumen, corta muy bien las grasas del cordero e invita a comer con relajo. Y lo mejor de todo, rara vez supera los siete mil pesos.

Siegel Handpicked Reserva Cabernet Sauvignon

Un vino clásico para gente de gustos clásicos y que suele andar por las cinco luquitas y algunas monedas más. Se trata de un tinto de un rojo intenso y con notas aromáticas a frutos negros bien marcadas. En boca es sedoso, pero con una acidez que lo hace persistente y muy agradable. Es ese vino que siempre quieres al lado de un buen trozo de carne. Simple y directo.

Santa Carolina Estrella de Oro Reserva Sauvignon Blanc

Este es el típico vino blanco bueno, bonito y barato. Es que este Sauvignon Blanc lleva años destacando por ser un vino muy fácil de beber, con aromas algo herbales pero que en boca se siente jugoso y con una muy baja acidez. Es un vino para beber sin problema al aperitivo o con un pescado blanco a la plancha. Se encuentra fácil en botillerías y supermercados y casi siempre está apenas por encima de los cinco mil pesos.

Los Vascos Reserva Cabernet Sauvignon

Un vino ideal para el asado y las carnes en general. Con aromas a frutos rojos maduros y algo de madera, en boca resulta levemente frutal y con apenas una leve astringencia. En resumen, es un vino de estructura clásica, fácil de beber e ideal para acompañar casi cualquier cosa que venga de una parrilla. Por lo general se le encuentra entre los siete y ocho mil pesos en diversos comercios.

Tabalí Pedregoso Cabernet Suavignon Gran Reserva

Aquí subimos un poquito el precio, pero tampoco tanto. Es que hablamos de un vino que anda siempre alrededor de los diez mil pesos -poquito más, poquito menos-, pero que bien los vale. Se trata de un cabernet sauvignon del Maipo, bien clásico. Es decir, un tinto con aromas a frutas rojas maduras, tabaco e incluso algo de mentol muy leve. En boca tiene buena acidez y es bien potente, además de especiado. De todas maneras se siente redondo, con taninos que envuelven todo. En resumen, una buena expresión del cabernet sauvignon del Maipo pero a un valor que aún nos deja respirar.

Morandé Terroir Wines Semillón

Otro buen semillón que, aunque difícil de encontrar, por ahí aparece en algunas estanterías y apenas se empina por sobre los cinco o seis mil pesos. Este vino es de un amarillo algo ocre y posee aromas a frutas cítricas. En boca es fresco y jugoso, pero con una acidez que acentúa su carácter seco. Yo me lo tomaría solito, pero si prefieren podrían probar con un pad thai, bien picante.

La Playa Pinot Noir

Si buscan un vino bien fresco, pero con todas las características de la cepa pinot noir aquí hay una opción que apenas supera los seis mil pesos. Con aromas a fruta fresca, en boca se expresa con una rica acidez y una textura suave. Seguro andará bien con unas pastas con salsa de queso y sobre todo solito, al lado de una piscina.