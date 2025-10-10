“Me violenta mucho compartir lista con alguien así”: Candidatura de Aldo Duque genera roces con compañero de lista

La candidatura del reconocido abogado de causas de narcotraficantes no deja de incomodar a Chile Vamos y ahora a José Miguel González, quien precisamente representa el movimiento No Más Víctimas. Este último menciona a The Clinic que "no puede ser que quien está haciendo las leyes, quien tiene la labor de fiscalizar a los poderes del Estado, tenga posibles vínculos con el adversario y el enemigo más serio que tenemos".

Aldo Duque es un abogado conocido por haber defendido narcotraficantes, y ahora candidato por el distrito 9 como independiente en cupo de Renovación Nacional.

Junto a siete candidatos más, conforma la lista de Chile Vamos por el distrito. Ello le incomoda a algunas personas de la coalición, incluida la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien dijo la semana pasada en El Candidato de Mega que aunque “claramente me hubiera gustado más que él hubiera defendido a las víctimas”, su rol como abogado no es impedimento para optar al Congreso.

En las directivas de la colectividad dicen que es casi transversal el pensamiento de que la respuesta de Matthei no fue la idónea, y que respaldarán la candidatura de Duque. Incluso, en RN le solicitaron al abogado no tomar más causas de esa naturaleza.

Pero la incomodidad que le genera a sectores de Chile Vamos en general es que con la eventual llegada de Duque al Congreso, y la posibilidad de que integre la Comisión de Seguridad, creen que podría enviar un mensaje contradictorio con la agenda de seguridad que se ha buscado instalar.

Y es que Duque ha ejercido la defensa de imputados por internación de droga, marihuana y cocaína hacia Santiago. Además de tráfico y elaboración de estupefacientes.

Desde las directivas de la coalición comentan que no fue tema al momento de la inscripción de las listas el historial de Duque como defensor de narcos, y que no se debatió esta incomodidad. Aunque sí se ha transmitido a algunas directivas de la coalición en más de una ocasión el malestar por la presencia del abogado de narcotraficantes.

Compañero de lista en el distrito 9: “Sería una pésima señal (que Aldo Duque saliera electo)”

Con todo, en el distrito 9 además ocurre una incómoda situación: también compite José Miguel González, del movimiento No Más Víctimas, que buscan acompañar a quienes han sido golpeados por la delincuencia y el crimen organizado.

González comenta a The Clinic que si bien es un candidato de derecha y “con convicciones”, y que en ese sentido se siente representado por las ideas que enarbola Duque, “hay algo previo y más importante en Chile que está en juego, que es una batalla mucho más importante, que es entre el crimen, los antisociales, los victimarios y los ciudadanos honrados, por el otro lado, que es el bando de la gente de esfuerzo, trabajadora, que son las víctimas. Entonces, a mí la verdad es que me violenta mucho compartir lista con alguien así, que creo que no ha dado garantía ni implicaciones suficientes todavía acerca de cuáles son sus vínculos con personas que han representado del crimen organizado“.

“En terreno hemos visto que la gente le complica, le violenta el asunto, así que yo creo que al final la justicia se va a hacer en la urna, que es lo más importante (…). No puede ser que quien está haciendo las leyes, quien tiene la labor de fiscalizar a los poderes del Estado, tenga posibles vínculos con el adversario y el enemigo más serio que tenemos“, dice González.

En ese sentido, el candidato del movimiento No Más Víctimas es tajante en decir que de salir electo Duque, “sería una pésima señal. Porque demuestra que nuestro compromiso en contra del crimen organizado no es tan fuerte como debe ser“.

Sin embargo, hay miembros de las mismas directivas que comentan que si bien es legítimo el malestar de algunos por la candidatura de Duque y reconocen que existe, se debe apuntar a la comprensión de que su rol como abogado no implica directamente un vínculo con narcotraficantes.