Subsecretario de Telecomunicaciones y posible salida de Telefónica: “La percepción generalizada es que si se produce una concentración van a subir los precios”

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, abordó los eventuales cambios en la industria tras los movimientos de Telefónica, Entel y América Móvil, matriz de ClaroVTR.

Entel confirmó hace unos días, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que se encuentra estudiando la eventual presentación de una oferta vinculante para la adquisición de “ciertos activos” del negocio de Telefónica Chile. La compañía detalló que dicha evaluación la realiza en conjunto con América Móvil, matriz de ClaroVTR.

En medio de estos movimientos, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, sigue de cerca cómo se podría reconfigurar el mapa del sector, y los eventuales impactos que podría tener una operación de este tipo en la competencia del mercado.

Al ser consultado sobre el tema, tras exponer en el seminario “Competencia y Conexión: Regulando el Futuro de las Telecomunicaciones”, organizado por la Pontificia Universidad Católica, la autoridad dice que, con estos cambios en la industria, “efectivamente, se abre una conversación que es necesaria dar en el país, que genera mucho susto normalmente, porque la percepción generalizada es que si se produce una concentración de mercado, van a subir los precios”.

“Hay evidencia de que esto no es necesariamente así, es evidentemente un riesgo, pero por el otro lado, a nosotros que nos gusta adoptar tecnologías, somos pioneros en 5G en la región, queremos ser pioneros en 6G”, acota Araya.

En ese sentido, mencionó que la pregunta está en cómo atraer inversión al país si es que los retornos son bajos. Sobre esto, indica que “lo que nosotros miramos es si los retornos de inversión para cuatro actores móviles, o para tres actores móviles son atractivos, y si frente a eso tendríamos o no estas presiones de alza de precios. Y lo que vemos es que nuestro óptimo parece estar entre tres y cuatro operadores, por lo tanto, con tres están un poco mejor las empresas, con cuatro están un poco mejor los ciudadanos, y estamos ahí en ese límite”.

“Finalmente, yo creo que lo que tiene que suceder es que los inversionistas, que son los que finalmente toman la decisión de si se vienen a Chile o se van a otro país con esa inversión, son los que van a generar o no una concentración”, agrega.

El impacto de la eventual salida de Telefónica y la oferta de Entel con América Móvil

Tras ello, el subsecretario Araya desliza: “Nosotros vimos el riesgo de que desapareciera un actor con WOM en el Capítulo 11, sin embargo eso no sucedió, pero no sucedió porque los acreedores tomaron control de la compañía, no porque un tercer inversionista haya dicho esto es un súper buen mercado”.

“El mensaje que entrega Telefónica también es ‘para nosotros es más rentable invertir en Brasil, es más rentable invertir en Europa, y por lo tanto, vamos a desinvertir en todo el resto de Hispanoamérica’. Por lo tanto, aquí se van a producir movimientos de mercado y lo importante es que nosotros, desde el Estado, seamos capaces de cautelar los intereses de la ciudadanía, y los intereses de la ciudadanía tienen que ver con recibir la mejor relación precio-calidad, y eso significa mantener los precios controlados pero no dejar de invertir en infraestructura”, asevera.

Araya expresa que “nadie tiene una varita mágica, nadie tiene una bola de cristal para saber dónde está ese balance, pero todos entendemos que se tiene que buscar (ese balance), y desde ese punto de vista, la actitud del regulador tiene que ser más bien de una vigilancia que de impedir que estas cosas ocurran”.

Respecto de los hitos que han marcado el paso de Telefónica en Chile, el subsecretario de Telecomunicaciones comenta que “si uno mira la historia, efectivamente, desde 1990 a la fecha Telefónica ha sido un actor fundamental, y es, en parte, responsable del nivel en que estamos. Y si en este minuto las condiciones actuales dicen que su rentabilidad está en otros aires, bienvenido sea, porque nosotros tenemos otros actores que van a seguir generando eso. El tema es cómo estamos alertas para que siempre haya sostenibilidad financiera, porque si no hay sostenibilidad financiera se pierde esa inversión”.

“Nosotros tenemos que estar mirando siempre que eso exista, y si no es Telefónica y es otro actor, no importa, porque al final del día lo relevante es que esa inversión exista para que Chile se mantenga en el nivel tecnológico que tiene hoy día”, recalca.