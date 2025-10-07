La carta del gerente de Entel donde confirma que evalúan una “oferta vinculante” para comprar Telefónica junto a la empresa mexicana América Móvil

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y firmado por el gerente general de Entel, Antonio Büchi, la empresa confirmó que estudia la eventual "presentación de una oferta vinculante para la adquisición de ciertos activos del negocio de Telefónica en Chile".

La empresa de telecomunicaciones Entel confirmó, a través de un hecho esencial, que se encuentra “estudiando y analizando la eventual presentación de una oferta vinculante para la adquisición de ciertos activos del negocio de Telefónica en Chile”.

En el documento enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y firmado por el gerente general de la operadora, Antonio Büchi, la empresa además señala que la evaluación se ha llevado adelante en conjunto con América Móvil, controladora de Claro Chile.

Lo anterior, plantea Büchi, para “regular la relación entre Entel y América Móvil y eventualmente presentar una oferta vinculante por los activos o líneas de negocio de Telefónica (TEF) que, en definitiva, serían adquiridos por cada sociedad, mi representada y América Móvil han suscrito tanto un memorándum de entendimiento, como acuerdos de confidencialidad y acuerdos de equipos limpios (clean team agreements) entre ellos y con TEF”.

Estos, añade, “regulan la relación entre ambas empresas, bajo los más altos estándares de la normativa de libre competencia y de mercado de valores”.

“A esta fecha —continúa—, las actividades realizadas por Entel han consistido, fundamentalmente, en (i) la presentación de una oferta no vinculante conjunta con América Móvil por el negocio de TEF en Chile, sujeta además a una serie de condiciones y supuestos habituales para este tipo de operaciones; y (ii) el análisis de cierta información que ha sido entregada por TEF y sus asesores en el contexto del due diligence”.

“Por cuanto dicho proceso se encuentra en curso, hasta ahora no se han tomado decisiones con respecto a la eventual presentación de una oferta vinculante, para lo cual se requiere todavía realizar un extenso análisis de la información de TEF para valorar adecuadamente los activos, comprender los riesgos del negocio, y definir y alcanzar los acuerdos necesarios con América Móvil para determinar los activos o líneas de negocio que, en definitiva, serían adquiridos por cada sociedad”, destaca además el documento enviado a la CMF.

Cabe recordar que la semana pasada Bloomberg reveló que había versiones que hablaban de que esta operación se estaba analizando, lo que disparó las acciones de Entel.