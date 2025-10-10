GTD cierra alianza estratégica con el conglomerado peruano Grupo Romero para expandir su red de data centers más allá de Chile

GTD anunció una asociación estratégica con InfraCorp, la plataforma de inversiones del conglomerado peruano Grupo Romero, con el objetivo de potenciar el área de data centers.

El Grupo GTD —compañía chilena de tecnología y telecomunicaciones con operaciones en con operaciones en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, España e Italia—, anunció una asociación estratégica con InfraCorp, la plataforma de inversiones en infraestructura del conglomerado empresarial peruano Grupo Romero, con el objetivo de potenciar el área de data centers.

El acuerdo contempla que InfraCorp adquirirá el 49% de participación en Gtdata, filial de GTD que concentrará sus activos de data centers, con el objetivo de impulsar conjuntamente este negocio en los mercados donde operan y expandirse hacia nuevas geografías.

Producto de esta asociación, Gtdata contará con una robusta red de 11 data centers interconectados en Chile, Perú y Colombia, varios de ellos con certificación Tier III, que continuarán operando bajo los estándares de excelencia de GTD.

“Esta asociación nos permitirá acelerar nuestro plan de crecimiento, acompañar los desafíos de digitalización de las empresas y convertirnos en un actor relevante en el negocio de los data centers en Latinoamérica”, señala Manuel José Casanueva, vicepresidente de GTD.

“InfraCorp es un socio estratégico de gran prestigio, con quien compartimos el foco en calidad de servicio y visión de largo plazo”, agrega.

El mercado de data centers en la región viene creciendo a doble dígito, impulsado por la transformación digital de las compañías y la adopción masiva de tecnologías como la inteligencia artificial. De acuerdo con el ‘2025 Global Data Center Outlook’, elaborado por JLL, se proyecta que el sector crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) del 15% hasta 2027, con posibilidades de alcanzar hasta un 20% en Latinoamérica, dependiendo de la disponibilidad de infraestructura y energía, lo que abre espacio para nuevas inversiones.

La asociación con InfraCorp marca un nuevo hito en el crecimiento de la compañía. Con la participación de InfraCorp en Gtdata, GTD refuerza su estrategia de robustecimiento de su infraestructura de misión crítica, que incluye data centers, redes de fibra óptica, cables submarinos, conectividad y ciberseguridad.

Los detalles del acuerdo entre GTD y Grupo Romero

Para llevar adelante este acuerdo, GTD creó una filial denominada Gtdata Holdco, sociedad constituida en Chile y que concentra la propiedad de todos los data centers de GTD en Chile, Perú y Colombia. En este marco, InfraCorp adquirirá el 49% de participación en Gtdata Holdco, una vez aprobada la transacción por la Fiscalía Nacional Económica en Chile e Indecopi en Perú.

Por el lado de GTD, el proceso contó con la asesoría del banco de inversión LarraínVial, liderado por José Tomás Brahm, socio de Finanzas Corporativas y con la asesoría legal de Garrigues, liderada por Jaime de Larraechea, socio de M&A. Por el lado de InfraCorp, se contó con la asesoría legal de Philipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, liderado por Guillermo Vial, socio de Corporate M&A.

Con este paso, GTD refuerza su potencial para acompañar a diversas industrias en sus procesos de digitalización, entregando servicios de misión crítica con estándares de excelencia, y consolidando el desarrollo conjunto del negocio de data centers.