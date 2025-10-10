Ministerio de Transportes abre licitación y anuncia inversión de $1.600 millones para permitir el retorno de los buses al Paseo Bandera

A partir de este viernes y hasta mediados de noviembre, la cartera encabezada por Juan Carlos Muñoz recibirá ofertas para la ejecución de las obras en la céntrica arteria de Santiago. Según detallaron desde Transportes, el proyecto busca transformar Bandera en un espacio de uso mixto, permitiendo tanto el tránsito de buses del transporte público, como también el desplazaiento de peatones en nuevas zonas peatonales exclusivas para aquello.

Este viernes 10 de octubre, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), abrió el proceso de licitación correspondiente a las obras del Eje Bandera, las que permitirán, entre otras cosas, el retorno del transporte público a esta céntrica arteria de Santiago.

A partir de este viernes y hasta mediados de octubre, la cartera encabezada por Juan Carlos Muñoz recibirá ofertas para la ejecución de estas obras.

Según detallaron desde Transportes, la inversión asociada a este proyecto alcanza los $1.600 millones. Las obras permitirán habilitar Bandera a través de dos etapas: Tarapacá-Catedral y Catedral-General Mackenna, durante el primer semestre de 2026.

Asimismo, desde el MTT también explicaron que el proyecto de transformación del Eje Bandera busca convertir dicha calle en un espacio de uso mixto, permitiendo así el tránsito de buses del transporte público como también el de peatones.

El eje para los buses será de 3,5 metros, mientras que lo que corresponde a los peatones, el proyecto contempla obras para la habilitación de nuevas zonas para su tránsito. Entre ellas se incluyen espacios destinados al uso comercial, con área para terrazas.

Cabe recordar que a raíz de las obras de la Línea 3 del Metro, parte de Bandera (desde Tarapacá al norte), fue cerrada. En ese contexto, durante el año 2017, se transformó en un paseo peatonal.

Sin embargo, desde el MTT optaron por volver a modificar el funcionamiento de Bandera, para permitir el retorno del transporte público, debido a “la necesidad de dotar a esta calle de mejor oferta de movilidad, pero también, tomando los efectos que generó su uso en modalidad activa y no motorizada”.

A este respecto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señala que “desde hoy y hasta mediados de noviembre, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, va a recibir ofertas para el comienzo de los trabajos que buscan recuperar el tránsito de buses por el eje Bandera, dando continuidad así al tránsito sur-norte de los buses desde San Diego-Bandera para continuar hacia el eje Independencia”.

“Este diseño pretende también buscar compatibilizar, por una parte, el tránsito de buses con un eje que ha ganado mucho en infraestructura peatonal. La idea es que de los 14 metros que van de pared a pared del eje, solamente 3,5 sean para buses y 10,5 mantengan la vocación peatonal que ha tenido estos años”, acotó Muñoz.

El secretario de Estado también estima que “la inversión va a ser de más de $1.600 millones y va a permitir habilitar bandera a través de dos etapas. Primero, la parte de Tarapacá Catedral, para más adelante seguir en la parte más norte del eje desde Catedral hasta General Mackenna y esto se debiera todo inaugurar durante el primer semestre del 2026″.

Los beneficios del retorno de los buses a Bandera según el MTT

Según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la reutilización de Bandera como vía exclusiva de buses permitirá reducir hasta en un 50% los tiempos de viajes de las personas que actualmente utilizan los servicios que se desplazan de norte a sur, debido al cambio de ruta que se produce entre San Diego-Tarapacá y Tarapacá-Amunátegui.

Por otro lado, se estima en más de 65 mil los usuarios diarios que se verán favorecidos con el proyecto, con énfasis en aquellos que se desplazan desde comunas como San Miguel, La Cisterna, El Bosque o San Bernardo.

De acuerdo al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, “el comercio de calle San Diego y del Paseo Bandera lo ha pasado muy mal estos años; muchos locatarios están desesperados por la baja en sus ventas. Este proyecto busca justamente ayudarlos, recuperando la conectividad sin perder el carácter semipeatonal del sector”.

“No se permitirá el paso de autos, solo circularán buses eléctricos a baja velocidad, con todas las medidas de seguridad. Hay numerosos ejemplos en Europa donde este tipo de diseño ha funcionado muy bien, porque combina áreas peatonales y espacios de esparcimiento con transporte público eficiente. Por eso, que no se mienta diciendo que el Paseo Bandera se llenará de autos y bocinazos: eso no ocurrirá”, zanjó el edil.