Cine, música, diseño de colecciones y literatura: los movidos últimos años de Diane Keaton

Tal como lo hizo a lo largo de su exitosa carrera, Diane Keaton vivió sus últimos años incursionando en distintos ámbitos. "Arthur Whisky" y "Summer Camp" fueron sus últimas cintas, ambas estrenadas en 2024, el mismo año en el que incursionó en la música navideña y en el que lanzó una colección de gafas, como también una línea de decoración para el hogar.

Compartir

Este sábado 11 de octubre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Diane Keaton, figura imprescindible del cine, como también de la moda y de la cultura pop en general.

La legendaria actriz estadounidense murió a los 79 años, en California, según confirmaron cercanos a su familia a la revista People.

Ante su partida, inmediatamente aparecen en el recuerdo sus roles fundamentales, como el de Kay Adams Corleone -esposa de Michael Corleone- en “El Padrino (1972) o su protagónico en “Annie Hall” (1977), papel que le valió el Oscar a Mejor Actriz.

También sobresalen sus roles en destacadas cintas como “Reds” (1982), “Marvin’s Room” (1997) y “Something’s Gotta Give” (2002).

Pero durante su activa vida, Diane Keaton incursionó en ámbitos que iban mucho más allá del cine. La moda, la literatura, la música y los negocios fueron algunos de ellos.

Diane Keaton como Annie Hall.

Y así lo hizo hasta sus últimos años. En 2022, en una entrevista en US Weekly, explicó los motivos de esta incansable búsqueda por distintos desafíos: “He tenido tanta suerte, así que no quiero dejar pasar nada sin saber si tendría la posibilidad de intentarlo, si lo haría o qué. No descartaría nada, a menos que leyera algo para lo que realmente sintiera que no soy la indicada. Eso simplemente no es para mí”.

De dicha manera, en sus últimos años se mantuvo activa en el cine y en otras facetas. Sus últimas cintas fueron “Arthur Whisky” y “Summer Camp”, ambas estrenadas en 2024.

Ese mismo año, Diane Keaton mostró una nueva faceta e incursionó en el ámbito de la música navideaña. Así fue como lanzó su primer sencillo de dicho tipo titulado “First Christmas”.

Fiel a su inquietud y permanente búsqueda por nuevos desafíos, en 2024 también lanzó una colección de gafas diseñadas por ella misma, en una alianza con la marca Lookoptic.

En materia de diseño, también en 2024, lanzó una línea de decoración para el hogar, a través de un trabajo en conjunto con la compañía Hudson Grace. Dicha colección incluyó vajilla, ropa de cama y productos para mascotas.

Por si todo lo anterior no bastara, en 2024 también publicó un libro. “Fashion First”, donde Diane Keaton exhibe y reflexiona sobre algunos de sus momentos favoritos de la moda, en un recorrido que comienza en 1960.