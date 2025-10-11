“Esto es un retroceso grave”: las críticas contra la administración Desbordes por el cierre de las categorías infantil y juvenil del Premio Municipal de Literatura 

Jorge Baradit fue uno de los escritores que reprochó la determinación que tomó el municipio liderado por Mario Desbordes, respecto al recorte de categorías del Premio Municipal de Literatura de Santiago. Esta situación también fue duramente cuestionada por la Sección Chilena de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil. El apuntando jefe comunal sostuvo que la medida se tomó en razón de un déficit presupuestario.

La edición del 2025 del Premio Municipal de Literatura de Santiago, versión 91 de este tradicional certamen, exhibe un recorte de categorías en comparación con lo sucedido en 2024, lo que ha provocado controversia en el mundo de las letras.

En esta oportunidad, fueron consideradas las categorías Novela, Cuento, Poesía, Ensayo y Dramaturgia, mientras que Edición, Referencial, Literatura Infantil, Literatura Juvenil y Géneros Periodísticos quedaron fuera.

Este recorte de categorías le ha valido duras críticas a la administración de Mario Desbordes por parte distintos referentes del ámbito literario. Los mayores reproches han sido por la eliminación de las categorías infantil y juvenil.

Entre quienes han criticado al jefe comunal de Santiago está Jorge Baradit, quien a través de su cuenta en X dejó el siguiente mensaje: “Me entero que el alcalde Mario Desbordes ha eliminado el Premio de Literatura Infantil y Juvenil que el Municipio ha estado entregando desde 1954. Con lo crítico que está la lectoescritura en niños y jóvenes, esto es un retroceso grave”, manifestó al respecto el autor de “Historia Secreta de Chile”.

“Así de fácil se pierden los avances en cultura con administraciones matonas e ignorantes”, añadió.

En la misma línea, la escrita Ángela Neira apuntó contra Desbordes. “A pesar de las investigaciones que señalan la importancia de la lectura desde la primera infancia, el municipio de Santiago de Chile ha eliminado las categorías de literatura infantil y juvenil del histórico Premio Municipal de Literatura”, manifestó.

“Al parecer, la nueva alcaldía supone que la LIJ no constituye un género literario legítimo para el desarrollo cognitivo/intelectual/emocional de las personas, contraviniendo todos los acuerdos respecto a los derechos sociales y culturales de las naciones en vías de desarrollo”, agregó.

Los cuestionamientos de la IBBY

La Sección Chilena de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil (IBBY, por sus iniciales en inglés), cuestionó la determinación de Santiago y estableció que “la pérdida de este reconocimiento histórico nos recuerda cuán frágiles pueden ser los avances culturales”.

En sus argumentos, la IBBY planteó que “está ampliamente demostrado que el hábito lector y la relación con los libros se forman desde la primera infancia. Hoy reconocemos la importancia de contar con libros en los hogares, leer en voz alta a nuestros niños, crear y fortalecer bibliotecas, espacios lectores, guaguatecas y clubes de lectura; impulsar ferias, cuentacuentos festivales; así como formar mediadores, autores, ilustradores, diseñadores y editores”.

Asimismo, la citada ONG expresó lo siguiente: “Mantenemos la esperanza de que la Municipalidad de Santiago revierta esta decisión y devuelva a la literatura infantil y juvenil el espacio que merece y requiere para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad”.

La explicación de Desbordes

Cabe consignar que el alcalde Mario Desbordes explicó que esta reducción de categorías del Premio Municipal de Literatura de Santiago se dio en razón de un déficit presupuestario. De hecho, el certamen tuvo un retraso importante en su anuncio, incluso se rumoreó con su suspensión.

“Hemos tenido que hacer un ajuste en general en el municipio, para poder cubrir los gastos y eso ha significado recortes en todas las áreas por este año. Estamos consiguiendo recursos externos, postulando a fondos externos, para poder mantener los premios este año, no suspenderlos, pero sí rebajar las cantidades por esta vez, para poder financiar eso”, declaró Desbordes en septiembre pasado en La Tercera.