Newsletter Poder: Jara, La Moneda da por perdida la presidencial

Por Juan Diego Montalva

Juan Diego Montalva escribe una nueva edición del Newsletter Poder, en una semana que estuvo marcada por la disputa entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara. Además, perfila al principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

Compartir

¡Buenas! Siempre al comienzo de The Clinic Poder destaco lo movido que estuvo la semana, pero en esta edición debo reconocer cierto inmovilismo ambiente, una calma incómoda antes de las elecciones. Parece que están calentando motores. Pero igual tengo un contundente paquete de novedades y sabrosos detalles que contarles.

Pesimismo en Palacio. No fue una buena semana para la candidata oficialista Jeannette Jara. Disputa con ministro Montes y medidas implementadas por el gobierno sugieren que en La Moneda dan por perdida la presidencial 2025.

Parásitos, la columna de la semana. Cristián Valenzuela, jefe de campaña de José Antonio Kast, sorprende y descoloca transversalmente por su negativa descripción del mundo público que el autor conoce bien. Algo relevante olvidó el columnista.

Y en mi obsesión con los sucesos del Poder Judicial, esta semana contamos cómo se viene la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. Diagnóstico reservado.

El Ministerio de Hacienda entregó la oreja con la glosa republicana, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump anuncia financiamiento a sus amigos políticos latinoamericanos. Congreso tramita aceleradamente la nueva ley que regulará las páginas de apuestas en internet, conocido por sus opositores como el fentanilo digital. La candidata oficialista Jeannette Jara sorprendida con trabajo que realiza el respetado Banco Central. Y terminamos recomendando un documental en dos partes que protagoniza Charlie Sheen, contando toda su agitada vida de drogadicto.

Lee aquí la nueva edición del Newsletter Poder.

Suscríbete acá al Newsletter Poder.