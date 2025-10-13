Colo Colo rompe el silencio y condena insultos racistas a Manley Clerveaux: “Todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad”

El delantero del Cacique recibió insultos discriminatorios en el duelo entre Colo Colo y el cuadro minero en la categoría de formación. Clerveaux fue la figura pero declinó hablar en la entrevista post partido a raíz de los actos de racismo provenientes de la barra de Cobresal. Ambos clubes condenaron los hechos. "En relación con el comunicado oficial emitido por el club Deportes Cobresal condenando 'cualquier forma de racismo, discriminación o violencia en el fútbol', Colo Colo agradece el apoyo y se suma al rechazo público a todo tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas", señalaron.

Compartir

El partido entre Colo Colo y Cobresal por la fecha 22 del Torneo Sub 20 tuvo un cierre lamentable. A pesar del triunfo 2-1 del Cacique, el resultado se vio opacado por los insultos racistas que recibió el delantero albo Manley Clerveaux.

El jugador haitiano anotó uno de los goles del encuentro, por lo que fue convocado a hablar en la entrevista post partido. Sin embargo, como quedó en evidencia en la transmisión de Colo Colo TV, el ariete decidió no participar porque iba a tener que declarar cerca de la barra del cuadro minero.

Tras el triunfo de Colo-Colo sub 20 contra Cobresal, la figura del partido Manley Clerveaux NO participó en la entrevista



Hubo insultos por parte de la barra de Cobresal contra el futbolista del cacique



Siempre vamos a repudiar cualquier tipo de discriminación racial pic.twitter.com/3kaD6rOuVO — Hanti (@Hanti09) October 11, 2025

A raíz de la violencia racial en contra de Clerveaux, Cobresal condenó “de manera tajante cualquier forma de racismo, discriminación o violencia en el fútbol y en la sociedad”.

Y agregaron: “El club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad”.

La respuesta de Colo Colo

Durante esta jornada, Colo Colo rompió el silencio y emitió un comunicado a través de su cuenta de Fútbol Joven condenando la conducta de los hinchas de Cobresal en contra de Manley Clerveaux y agradeciendo el apoyo de los legionarios.

“En relación con el comunicado oficial emitido por el club Deportes Cobresal condenando ‘cualquier forma de racismo, discriminación o violencia en el fútbol’, Colo Colo agradece el apoyo y se suma al rechazo público a todo tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas”, recalcó el “Popular”.

“Junto con ello, aclaramos que la situación de referencia se produjo desde el público presente en el partido entre ambos clubes en su categoría Sub 20, mientras la delegación deportiva de Deportes Cobresal mantuvo absoluto respeto con todos los involucrados y ofreció disculpas a través de su cuerpo técnico y jugadores”, afirmaron.

“Entendemos el Fútbol Joven como una oportunidad para generar espacios de respeto donde primen los valores deportivos en el contexto de una competencia sana y formadora”, fue el mensaje de Colo Colo.