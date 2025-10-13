Tatiele Silveira, tras la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina: “No solo gana solo Colo Colo, gana el fútbol femenino de Chile”

La entrenadora brasileña se mostró orgullosa luego del triunfo del Cacique frente a Libertad con un solitario gol de Mary Valencia. El cuadro "Popular" buscará el paso a la final este miércoles 15 de octubre a las 16:00 frente a Deportivo Cali. "Hoy vivimos un año muy especial en Colo Colo. Y un momento muy especial dentro del fútbol femenino. Las chicas se quedaron en el club porque creían en el proyecto. Es lindo vivir un centenario y meter a Colo Colo en las semifinales es increíble", declaró Silveira.

Sigue la aventura en Copa Libertadores del equipo femenino de Colo Colo. Este domingo las albas, lideradas por la entrenadora brasileña Tatiele Silveira, se impusieron por 1-0 sobre Libertad de Paraguay y clasificaron a las semifinales de la cita continental.

El equipo nacional consiguió esta victoria gracias al tanto de Mary Valencia, quien a los 60 minutos conectó con un certero cabezazo un preciso centro de Michelle Acevedo.

Así, Colo Colo estiró su racha a 36 victorias consecutivas. En lo que va de Copa Libertadores 2025, el Cacique lleva cuatro partidos ganados en igual cantidad de encuentros, y en el torneo chileno suma 26 triunfos al hilo.

El orgullo de Tatiele Silveira por acceder a las semifinales

Una vez terminado el encuentro, la estratega de Colo Colo, Tatiele Silveira, no ocultó su emoción por acceder a la ronda de los cuatro mejores equipos del continente. “Estoy orgullosa por este grupo, por el trabajo de las chicas, la disciplina, el esfuerzo y por todo el sacrificio. Esto no se gana en dos días, es una construcción desde Chile y desde otras copas. Nos sentimos valoradas por nuestro club, por nuestra gente y feliz por entregar esta alegría a todos los que nos apoyan”.

Tatiele Silveria y su cuerpo técnico. Foto: Colo Colo Femenino.

Cabe recordar que Colo Colo no accedía a la ronda de los cuatro mejores equipos del continente desde 2018, cuando cayeron frente a Santos por el paso a la final del torneo. Además, el cuadro chileno no pudo en los penales frente a Iranduba y se quedó con el cuarto lugar de la Copa Libertadores.

“Hoy vivimos un año muy especial en Colo Colo. Y un momento muy especial dentro del fútbol femenino. Las chicas se quedaron en el club porque creían en el proyecto. Es lindo vivir un centenario y meter a Colo Colo en las semifinales es increíble“, destacó la entrenadora al medio Cortita y al Pie Futfem.

Sobre el apoyo de la hinchada del “Popular” en Argentina, Silveira afirmó que “Colo Colo es Chile. Hoy por la mañana recibimos mensajes desde Iquique, Santiago y de las familias. Cómo no retribuirles con mucho sacrificio dentro de la cancha.

“Es un sentimiento de mucho orgullo, de representar y aportar al fútbol femenino chileno, porque jugamos en nombre de todas. No solo gana Colo Colo, gana el fútbol femenino de Chile. Conozco la historia y sé el sacrificio que han hecho las chicas: año a año buscando estructuras, respeto, valoración y reconocimiento”, recalcó la DT de las albas.

Y agregó: “Siento que este pequeño triunfo de meter a Colo Colo dentro de los cuatro mejores valora al fútbol femenino de Chile. Estamos muy felices por aportar de esa forma al fútbol de las mujeres”.

Este miércoles 15 de octubre, a partir de las 16:00, Colo Colo enfrentará a Deportivo Cali por un cupo en la final de la Copa Libertadores. El partido será transmitido por Pluto.TV y por el canal de Youtube de la Conmebol. Quien resulte ganador de la llave jugará la final contra el vencedor del partido entre Ferroviária y Corinthians.