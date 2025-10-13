El reglamento Conmebol que impide a Deportes Limache disputar la Copa Libertadores 2026 en caso de ganar la Copa Chile y descender de categoría

El cuadro tomatero definirá frente a Huachipato al campeón de la Copa Chile después de golear por 6-1 (8-1 en el global) a Deportes La Serena. El vencedor del torneo clasificará a la cita continental del próximo año. Sin embargo, en caso de que Limache se quede con el trofeo, deberán mantener la categoría para jugar el certamen: la Conmebol prohíbe a cualquier equipo que no juegue en Primera División de jugar la Copa Libertadores.

La Copa Chile coronará a un nuevo monarca. El pasado domingo, Deportes Limache venció con categoría a Deportes La Serena por 6-1 (8-1 en el global) y definirá al campeón frente a Huachipato, que venció a Audax Italiano en la otra llave de semifinales. Ambos equipos buscarán su primer título en certamen criollo.

La fecha de definición está programada para la primera quincena de noviembre, aunque la fecha y sede aún está por confirmar.

Cabe señalar que el campeón de la Copa Chile clasificará como Chile 4 a la Copa Libertadores 2026. Pero hay un detalle: si los tomateros levantan el trofeo, deberán mantener la categoría para disputar la cita continental el próximo año.

El reglamento Conmebol que condiciona la participación de Limache en Copa Libertadores

Desde el año 2020, la Conmebol prohíbe a cualquier equipo que no esté en la máxima división de participar en la Copa Libertadores. La regla está explícita en el reglamento del ente rector del fútbol sudamericano.

Reglamento Conmebol para la Copa Libertadores

“Como regla general, los clubes participantes deberán pertenecer -en todos los casos- a la competición de la División Principal de la Asociación Miembro en el año que se disputa la competición continental para la cual haya clasificado.

Es más, una de las razones por las que la Conmebol decidió imponer esta regla es por la inédita participación de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores 2018, que jugó el torneo a pesar de estar en Primera B ese mismo año.

Por lo tanto, Deportes Limache deberá repuntar en el Campeonato Nacional si aspiran a disputar la cita continental del próximo año en caso de ganar la Copa Chile. Los tomateros marchan penúltimos luego del reciente triunfo de Unión Española sobre Huachipato.

En caso de que Limache salga campeón y pierdan la categoría, el cuadro acerero tomará su lugar como Chile 4.