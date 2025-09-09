Descendió y fue a la Copa Libertadores: el curioso caso de Santiago Wanderers en 2017 que no puede repetir Deportes Limache si gana la Copa Chile

El pasado domingo 7 de septiembre, Deportes Limache se impuso por dos goles a cero ante Deportes La Serena, en lo que fue la ida de la semifinal de la Copa Chile 2025. Cada vez está más cerca de la gloria, mientras, en el campeonato nacional, pelean en la parte baja de la tabla, situación similar a la que vivió Santiago Wanderers en 2017.

Por Por Tomás Zúñiga, DLT Sports

15 de julio de 2017. La fecha que Santiago Wanderers hacía su debut en Copa Chile. Sin embargo, no fue un buen inicio. Los caturros cayeron ante Cobresal, en El Salvador por 2 a 0, un amargo comienzo, pero que marcaría el principio de una de las campañas más recordadas del conjunto de Valparaíso.

En la vuelta, el Elías Figueroa Brander fue testigo de cómo su equipo, de la mano de los goles de Francisco Piña, Bernardo Cerezo y una tardía anotación de Enzo Gutiérrez al 92’, cerraría una remontada que los clasificaría a los octavos de final de la competición, donde se toparon con un O’Higgins que no pudo competir en ninguna de las dos partes de la llave, cayendo ante los porteños por 0-2 y 2-0 en ambos encuentros.

Ya en cuartos, el rival era Deportes Iberia, club de la Primera B que también peleaba en la parte baja de su respectiva división, de la cual, terminaría descendiendo al final de la temporada. En la ida empataron 1 a 1, con Enzo Gutiérrez nuevamente apareciendo como salvador, marcando la paridad al minuto 90. En la vuelta, el resultado sería el mismo, lo que llevó la serie a penales, en los que el Decano se impuso por 4-3. En semifinales, el contrincante fue Huachipato, con el que también se decidió el encuentro a penales, 5-3, tras el fallo de Matheo Zoch.

La final, a diferencia de los partidos anteriores, fue a partido único, y se jugó en el estadio Ester Roa de Concepción, con cerca de 25 mil espectadores. ¿El rival? Universidad de Chile, que salió campeón del Torneo Clausura ese año, con figuras como Mauricio Pinilla, Gonzalo Jara o Jean Beausejour. Después de que Enzo Gutiérrez abriera el marcador, caerían los tantos de Jean Paul Pineda, Gutiérrez nuevamente, y el del honor para los azules, obra de David Pizarro.

Con esto, Santiago Wanderers conquistaría su tercera Copa Chile, sin embargo, tan solo 40 días después, los Caturros perdieron la categoría en una dramática tanda de penales que terminó 5-4, contra el campeón del Torneo de Transición de la Primera B, Unión La Calera, tras haber empatado en el global por 1-1.

Al ganar dicho torneo, Wanderers se adjudicó el Chile 3, por lo que tuvo que jugar la ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2018. En la primera fase, eliminó a Melgar con un global de 2-1, sin embargo, en la fase final, fue eliminado por Colón de Santa Fe por un global de 1-5.

A pesar de que Wanderers lo haya logrado en 2017, Limache no podría clasificar a la Libertadores en caso de salir campeón y descender. ¿Por qué? Debido a la regla que la Conmebol agregó en 2019, que señala que los equipos clasificados a torneos internacionales deben seguir compitiendo en la primera división de su país.

Tras ganar el domingo por 2 goles a 0 en la idea de la semifinal ante Deportes La Serena, Limache está cada vez más cerca de la final. Si gana la Copa Chile, y además desciende, sería el otro finalista el que tomaría su cupo internacional y clasificaría a la Copa Libertadores. En este caso, sería el ganador de la otra llave, que enfrenta a Huachipato y Audax Italiano.

El 12 de octubre se sabrá quiénes serán los dos finalistas de esta competición, que tuvo el año pasado como ganador a la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez.