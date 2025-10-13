Honda mantiene su dominio en el mercado chileno y presenta los modelos que marcarán 2025

Con un incremento de más del 44% hasta septiembre, las ventas de Honda Motos Chile 2025 confirman su posición como principal actor del mercado nacional. La compañía dio a conocer los diez modelos que concentrarán su oferta durante el próximo año.

El desempeño de las ventas de Honda Motos Chile 2025 refleja una tendencia sostenida de crecimiento. Hasta septiembre, la marca registra un aumento superior al 44% en comparación con el año anterior, en un contexto en que el mercado general apenas supera el 1%. De mantenerse esta evolución, la participación de Honda podría acercarse al 30% hacia fin de año, consolidando su posición como líder en el segmento de motocicletas.

La empresa realizó un encuentro con su red de concesionarios y representantes para analizar los resultados y mostrar los modelos que protagonizarán la temporada 2025. La presentación incluyó diez motocicletas de distintas categorías, junto con dos referentes históricos del catálogo mundial de Honda: la CRF1100 Africa Twin y la GL1800 Goldwing 50th Anniversary.

José Ignacio Zenteno, subgerente comercial 2W de Honda Motos Chile, indicó que “el crecimiento acumulado refleja una respuesta positiva del mercado y el resultado del trabajo con la red de distribución”. Según el ejecutivo, la evolución del segmento muestra una preferencia creciente por motocicletas de uso mixto y scooters, lo que ha modificado la estructura de ventas respecto de años anteriores.

Modelos que impulsan las ventas de Honda Motos Chile 2025

La oferta de Honda abarca una gama amplia que cubre desde motocicletas urbanas hasta opciones orientadas a viajes o actividades recreativas. Entre los modelos más relevantes se cuentan:

NAVI , de 110 cc, vehículo urbano de bajo costo operativo, el más vendido del país desde 2021.

, de 110 cc, vehículo urbano de bajo costo operativo, el más vendido del país desde 2021. XR190L , segundo modelo más comercializado, caracterizado por su capacidad para desplazarse en distintos tipos de caminos.

, segundo modelo más comercializado, caracterizado por su capacidad para desplazarse en distintos tipos de caminos. NX190 , versión para uso mixto con énfasis en comodidad y eficiencia.

, versión para uso mixto con énfasis en comodidad y eficiencia. CB190R y CB300F Twister , de orientación deportiva y diseño naked.

y , de orientación deportiva y diseño naked. CRF300 Rally y XR300L Tornado , destinadas al uso fuera del asfalto.

y , destinadas al uso fuera del asfalto. XL750 Transalp , motocicleta touring de media cilindrada actualizada con nuevos sistemas electrónicos.

, motocicleta touring de media cilindrada actualizada con nuevos sistemas electrónicos. CB750 Hornet , de dos cilindros y enfoque urbano-deportivo.

, de dos cilindros y enfoque urbano-deportivo. NC750X, modelo polivalente para desplazamientos urbanos y de media distancia.

Durante el encuentro se reiteró que la combinación de precios accesibles, disponibilidad y adaptación a distintos tipos de conducción explica buena parte del crecimiento de la marca en Chile. Los datos de mercado muestran un desplazamiento de la demanda desde las motos exclusivamente urbanas hacia los modelos multipropósito.

Garantía extendida y soporte al cliente

Un factor adicional en la evolución de las ventas de Honda Motos Chile 2025 ha sido la ampliación de las coberturas de garantía. La marca estableció tres años de cobertura para todos los modelos de más de 400 cc y mantuvo dos años para las motocicletas de menor cilindrada. Según la compañía, esta medida busca reforzar la confianza del usuario y estandarizar las condiciones de postventa a nivel regional.

El fortalecimiento de la red de concesionarios también ha sido clave para el crecimiento. Actualmente, Honda dispone de cobertura nacional con servicios técnicos autorizados y disponibilidad de repuestos, lo que ha permitido sostener los niveles de venta y atención en distintas zonas del país.

Perspectivas del mercado de motos en Chile

El aumento de las ventas de Honda Motos Chile 2025 ocurre en un contexto de expansión moderada del mercado general. La mayor demanda por movilidad individual, los costos de transporte y la eficiencia de combustible siguen influyendo en las decisiones de compra.

En ese escenario, la participación de Honda en Chile se mantiene estable y el crecimiento registrado durante 2025 refuerza una tendencia que se viene observando desde 2021.

Para los próximos meses, la marca anticipó nuevos lanzamientos, aunque sin detallar los modelos. Estos se enmarcan en una política de renovación continua que busca mantener actualizada su oferta frente a la evolución del mercado.