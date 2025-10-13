El esperado regreso de Korn a Chile: un único show en el Parque del Estadio Nacional con entradas desde los $69 mil

Después de nueve años, KoЯn regresa a Sudamérica para un único concierto en Santiago, presentando un espectáculo potente y lleno de energía que celebra su legado como pioneros del metal alternativo.

Korn, pioneros del metal alternativo en los 90, llevó el género a escala global al combinar guitarras potentes, grooves oscuros y letras crudas y vulnerables. Ahora, la banda vuelve a Chile, tras más de una década.

En el país, Korn se presentará en el Parque del Estadio Nacional el 8 de mayo de 2026. Las entradas estarán disponibles a partir del mediodía del 14 de octubre en Ticketmaster.cl.

El sonido de la banda californiana se mantiene potente y sumamente relevante. Con actuaciones catárticas y llenas de energía, Korn sigue siendo uno de los espectáculos en vivo más impactantes del mundo. Nueve años después de su última aparición en el continente (en 2017), el grupo regresa a Sudamérica con su gira más grande en la región. Korn realizará un único concierto en Santiago.

La banda canadiense de heavy metal Spiritbox y la agrupación estadounidense de rock/metal Seven Hours After Violet serán los teloneros del espectáculo.

Korn llega a Chile tras uno de los momentos más importantes de su carrera. Encabezando festivales internacionales y llenando estadios, la banda ha demostrado que su trabajo es atemporal, atrayendo a nuevas generaciones de fans.

Con este show, será la sexta vez que Korn se presenta en Chile, luego de sus shows en 2002, 2008, 2010, 2013 y su última visita en 2017 en el Teatro Caupolicán.

Su actuación en el Download Festival de Donington, Inglaterra, por ejemplo, se convirtió en una celebración definitiva del metal alternativo. “KoЯn finalmente ha alcanzado el lugar que se merece, y para sorpresa de nadie, lo arrasaron”, declaró Louder. En el Lollapalooza de Chicago de este año (EE. UU.), la crítica describió el espectáculo como “una prueba innegable de la longevidad y el talento de la banda, que perdura en el tiempo”.

Korn está actualmente compuesto por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería). Este reciente reconocimiento refuerza la importancia de una agrupación con más de 30 años de trayectoria, más de 42 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y dos premios Grammy.

Al anunciar sus presentaciones en Latinoamérica, Korn incitó a los fans con una sola pregunta: “¿Están listos?”. La banda conoce el poder de lo que aporta al escenario, y el público está preparado para presenciar la actuación de uno de los íconos del rock más grandes del mundo.

Las entradas van desde $69.000 en Cancha General, y hay dos sectores frontales con un valor de $143.800. Eso sí, hay un 20% de descuento para clientes del Banco de Chile.