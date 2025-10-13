La nueva apuesta de Codelco de asociarse con el genio de la minería Robert Friedland para aumentar la eficiencia de yacimientos chilenos

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) concretó una inversión de capital en I-Pulse, adquiriendo una participación minoritaria en la compañía estadounidense líder en el desarrollo de tecnologías de alta potencia pulsada, con el objetivo de acelerar la investigación e implementación de soluciones disruptivas en minería.

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) adquirió una participación minoritaria en I-Pulse, una de las compañías ligadas al legendario empresario minero Robert Friedland, con el objetivo de acelerar la investigación de implementación de soluciones disruptivas mineras.

Según señala la estatal en un comunicado, el acuerdo apunta a combinar la amplia experiencia minera de Codelco con las capacidades tecnológicas de I-Pulse, cuyas aplicaciones industriales avanzadas tienen el potencial de transformar procesos productivos como la fragmentación de rocas y minerales, los cortes de precisión y la perforación.

Los sistemas de I-Pulse podrían disminuir en hasta un 80% el consumo energético en etapas intensivas como la conminución —que incluye el chancado y la molienda de mineral—, además de reducir el uso de explosivos y el daño a la roca circundante, habilitando operaciones más eficientes y con menores costos e impacto ambiental.

Durante casi 20 años, I-Pulse ha sido pionera en la aplicación de la tecnología HPP para revolucionar el uso de la energía eléctrica. Esta innovadora tecnología permite liberar descargas eléctricas breves, pero inmensamente potentes, con un costo marginal mínimo. La tecnología de I-Pulse puede tomar la energía de la batería de un teléfono móvil y transformarla, de manera segura y repetida, en una potencia equivalente a la de una planta nuclear durante fracciones diminutas de segundo.

Esto ha permitido a I-Pulse generar cambios disruptivos en una multitud de industrias, entre ellas la minería, la exploración de recursos, la manufactura, la agricultura y la energía geotérmica.

“La innovación es clave para el futuro de la minería, y en Codelco enfrentamos desafíos técnicos de gran envergadura que se encuentran en la frontera del conocimiento humano. El portfolio de I-Pulse presenta oportunidades de alto potencial financiero y estratégico para la minería y, con este paso, mantenemos nuestro rol protagonista en la vanguardia de la industria”, afirmó Máximo Pacheco, presidente del directorio de la estatal.

Quién es el legendario empresario minero Robert Friedland

En tanto, Robert Friedland, CEO y cofundador de I-Pulse, indicó que “todos los ejecutivos y científicos en I-Pulse damos la bienvenida a nuestro nuevo accionista, Codelco”.

“Los minerales son fundamentales para nuestra vida diaria y esenciales para satisfacer las crecientes demandas globales de energía y tecnología. La forma tradicional en que la industria minera ha triturado las rocas mediante fuerza compresiva no puede generar el salto necesario para producir la enorme cantidad de cobre y otros minerales críticos requeridos para fortalecer la seguridad nacional, construir centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial, y responder a las múltiples exigencias de la transición energética”, añadió Friedland.

Este hito profundiza la relación iniciada con la Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) firmada por ambas compañías en mayo de 2025. Desde entonces, Codelco e I-Pulse han trabajado en identificar aplicaciones concretas de energía pulsada en minería, proceso que ahora se consolida con esta inversión orientada a generar sinergias y materializar proyectos, estableciendo también condiciones preferentes para la Corporación en el uso de las tecnologías desarrolladas.

Robert Friedland es un empresario y financista reconocido por su capacidad para identificar y desarrollar proyectos mineros de alto riesgo y alto rendimiento. Desde la década de 1980, ha encabezado diversas compañías que han concretado descubrimientos relevantes en minería.

Fundó Ivanhoe Mines en 1993, una sociedad canadiense que ha sido pionera en la explotación de grandes yacimientos de cobre y otros metales en África.

Su extensa lista de reconocimientos incluye su incorporación al Salón de la Fama de la Minería estadounidense y al Salón de la Fama de la Minería Canadiense, y también cuenta con un premio a la trayectoria otorgado por el Canadian Mining Media Group Northern Miner.

Fue reconocido como Personalidad Minera del Año en la primera edición de los Premios de Minería de Asia en 2012. El presidente de Mongolia le otorgó a Friedland la Orden de la Estrella Polar en 2023 en reconocimiento a su liderazgo en el descubrimiento y desarrollo del complejo de cobre y oro Oyu Tolgoi, uno de los mayores yacimientos de cobre y oro conocidos del mundo.