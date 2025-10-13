Mary Dee Vargas hace historia en Lima y logra la primera medalla de oro de Chile en el World Tour de Judo

La judoca chilena venció en la final del Gran Prix de Lima de la categoría -48 kilos a la francesa Coralie Gilly. Vargas logró un hito inédito para el judo nacional: es la primera exponente chilena que gana un torneo del circuito internacional.

Compartir

El pasado fin de semana, Mary Dee Vargas logró un hito inédito para el deporte nacional: obtuvo la medalla de oro en la categoría -48 kilos damas del Grand Prix de Lima, torneo que pertenece al circuito del World Tour Judo.

La judoca tuvo una jornada brillante en Perú. Vargas sumó dos triunfos frente a la canadiense Heido Quach y la israelí Tamar Malca por el Pool D, lo que le permitió asegurar un cupo en las semifinales del campeonato.

En la ronda de las cuatro mejores, la deportista de 28 años impuso su jerarquía frente a la azerbaiyana Konul Aliyeva con un O-uchi-gari, lo que abrió su paso a la final del campeonato frente a la francesa Coralie Gilly. Vargas se impuso con otro preciso O-uchi-gari para consagrarse campeona del Gran Prix de Lima.

Así, la chilena podría ingresar al Top 10 del mundo tras esta histórica actuación, que es la primera vez que un deportista nacional se consagra campeón en un Gran Prix del circuito internacional de judo.

Mañana, Vargas disputará el Panamerican Open y luego viajará a México para el Grand Prix de Guadalajara este viernes 17 de octubre.

Mary Dee Vargas sigue haciendo historia en el judo

El 26 de septiembre de este año, Vargas ya había hecho historia tras lograr la medalla de plata en el Grand Prix de Qingdao, lo que fue su primer podio en el circuito internacional.

“Es un día para la historia para mí y para mi país. Creo que es un buen comienzo para mí de este ciclo olímpico. Conseguir medallas ahora significa que tengo una oportunidad de llegar a alcanzar mi mayor sueño: lograr un gran puesto en los Juegos Olímpicos”, declaró en esa oportunidad.

La chilena tiene su foco puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará escribir un nuevo capítulo en los libros de historia del deporte nacional. “Mi sueño más grande es la medalla olímpica, por supuesto. He soñado con eso toda mi vida. Siempre he pensado que he podido y por eso nunca me he rendido”, agregó.

