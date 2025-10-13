Kast y Parisi refuerzan sus campañas con créditos de $500 millones: el ranking de los aportes de los abanderados presidenciales

El Servel reveló las últimas transferencias a los abanderados para La Moneda y dio cuenta de que todos solicitaron créditos contra reembolso de cara a primera vuelta. En ese ítem, son las candidaturas de Jeannette Jara y las de Evelyn Matthei las que han pedido mayor financiamiento.

Tres candidatos presidenciales en la última semana vieron un aumento significativo en sus cuentas corrientes destinadas a sus campañas electorales. Se trata de José Antonio Kast (Partido Republicano), Franco Parisi (PDG) y Marco Enríquez-Ominami (independiente), puesto que los tres aspirantes a La Moneda solicitaron créditos contra reembolso, los que les fueron concedidos para sus respectivas candidaturas como aportes, según da cuenta la última actualización en la plataforma del Servicio Electoral (Servel).

En el caso de Kast, en su cuenta electoral recibió la suma de $500 millones, misma suma con la que figura Parisi, mientras que el monto que recibió Enríquez-Ominami fue de $274 millones.

Así, los tres aportes provenientes de instituciones financieras se convirtieron en los mayores movimientos registrados entre el 3 y el 10 de octubre. Sin embargo, no son las transferencias más altas de esa índole. Ese puesto lo ocupan Jeannette Jara (PC), candidata del oficialismo, y Evelyn Matthei (UDI), abanderada de Chile Vamos. Ambas previamente solicitaron créditos por $1.760 millones.

Más atrás, también con un crédito contra reembolso, figura el candidato Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien solicitó $800 millones.

En el caso de Enríquez-Ominami, antes de los $274 millones recibidos en octubre en su cuenta figuraban otros $324 millones transferidos en septiembre bajo el mismo ítem de aporte.

El independiente Harold Mayne-Nicholls hizo lo propio en ese mismo mes. $242.900.000 recibió en ese concepto, mientras que Eduardo Artés recibió $100 millones.

Así, los ocho candidatos presidenciales solicitaron financiamiento proveniente de instituciones bancarias, el que se suma al que han recibido, hasta ahora, de aportes provenientes de personas naturales.

El ranking de aportes de los candidatos presidenciales

Hasta ahora la carrera por los aportes de campaña la lidera Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. La militante de la UDI cuenta con aportes dirigidos a su campaña de $1.881.730.999. A ella le sigue Jara, abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) con $1.831.053.975.

Ambas candidatas le sacan una amplia distancia al resto de candidatos. De hecho, quien sigue tras ellas en el ranking de aportes es el diputado Kaiser, con $808.558.000. Luego viene Kast con $632.107.396; Enríquez-Ominami con $598.000.010 (cuyo origen de fondos son dos créditos contra reembolso y un aporte voluntario de $10); Parisi con $500.257.500; Mayne-Nicholls con $246.653.660; y por último, Artés con $100.286.322.