Kast sube la apuesta y realizará su cierre de campaña en el Movistar Arena ante 10 mil personas: Piñera arrendó el espacio en 2009

Desde que inició el periodo de campaña, el candidato presidencial José Antonio Kast ha liderado varios eventos masivos en varias regiones del país. Hasta ahora, el abanderado del Partido Republicano ha realizado este tipo de actividades en Antofagasta, Villa Alemana, Talca, Puerto Montt, entre otros. Y el cierre de este tipo de actividades ya tiene fecha y lugar: será el 11 de noviembre, en el Movistar Arena, bajo la consigna "La Fiesta de Chile". El valor de arrendar el espacio, según datos públicos del espacio, bordea los $50 millones.

Desde que arrancó el periodo de campaña, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha liderado varios eventos masivos, más conocidos como “lanzamientos de campaña” en diferentes zonas del país.

Estas actividades tienen como centro un discurso político del exdiputado —algunos se han prolongado por más de una hora—, ubicado al centro del escenario, con personas escuchándolo en 360 grados. Todo con una producción especial como telón de fondo, que poco a poco se ha ido sofisticando.

Hasta ahora, Kast ha realizado este tipo de actividades en Antofagasta, Villa Alemana, Talca, Puerto Montt, Temuco, Iquique y Arica. Además, tiene otro programado para este miércoles en Copiapó, mientras que su cierre de campaña tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, en el Movistar Arena, bajo la consigna “La Fiesta de Chile”.

Las tarifas del Movistar, según datos públicos del espacio, contemplan diversas opciones: en el caso de de arrendar todo el espacio de pie, el arriendo cuesta 1.300UF —unos $51.357.787 al valor actual— además del IVA, al igual que en el caso de arrendar todo el estadio pero con sillas.

Ahora bien, si se trata de la mitad del Movistar de pie, la tarifa varía según la temporada, con un rango entre 475 y 1.300UF más IVA. Lo mismo si se busca arrendar la mitad del Movistar pero con sillas.

La puesta en escena de Kast

En todas estas instancias, el comando de Kast ha desplegado una escenografía similar, con banderas chilenas en hilera. Se trata de una puesta escena bastante parecida a la que se ha usado en Estados Unidos por parte del Partido Republicano.

Junto a las múltiples banderas chilenas, la producción habitual incorpora al menos dos pantallas gigantes múltiples y una transmisión simultánea en las redes del candidato. De hecho, fuentes del partido revelan que se utilizan seis cámaras simultáneas más un dron.

Con frecuencia, la entrada de Kast es grabada con cámara en mano por el encargado de la franja del partido, Adiel Ayala.

La calidad de imagen también es elevada —algunos comentan que cuentan con lentes traídos desde Estados Unidos— y se ocupa una señal SRT, especial para la transmisión por streaming. Así, en la producción también colaboran entre 20 y 30 personas, dependiendo de la actividad contemplada.