BAIC vuelve a Chile con respaldo financiero y una red renovada

El relanzamiento de la marca china se apoya en una alianza estratégica que busca consolidar su presencia nacional, con financiamiento preferente y una red de distribución renovada.

El retorno de BAIC a Chile se concreta con una fórmula poco habitual en la industria automotriz. La marca china contará con el respaldo financiero de Forum, compañía especialista en financiamiento automotriz, lo que facilitará el acceso a crédito y fortalecerá su expansión comercial. Ambas compañías firmaron una alianza estratégica de cuatro años que busca estabilidad y crecimiento sostenido.

El proyecto está a cargo del Grupo Automotriz Magna, de capital dominicano, que anunció una inversión superior a los 20 millones de dólares para los años 2025 y 2026. Este grupo será responsable de la operación de BAIC en el país y de su nueva red de distribución. En total, se proyectan 15 puntos de venta desde Antofagasta hasta Punta Arenas.

Una alianza para fortalecer el financiamiento automotriz

La alianza entre BAIC y Forum tiene como objetivo ofrecer condiciones de crédito más competitivas para los compradores. Además, permitirá que los distribuidores cuenten con herramientas de apoyo comercial y financiamiento especializado. Con más de tres décadas de trayectoria y 16 años de liderazgo en su rubro, Forum aportará su infraestructura tecnológica y su experiencia en atención al cliente.

“Queremos que cada cliente viva una experiencia integral, con la confianza de estar respaldado por dos compañías que ponen las necesidades de las personas al centro”, señaló Renato Rivas, gerente general del Grupo Automotriz Magna en Chile.

Por su parte, Marcelo González, subgerente general de Forum, destacó que esta cooperación refuerza el compromiso de ambas empresas con la innovación y la movilidad accesible. De esta manera, la marca busca posicionarse como una alternativa confiable en el competitivo mercado nacional.

El retorno de Baic a Chile marca nueva etapa de expansión nacional

El reingreso de BAIC al mercado chileno vendrá acompañado de un portafolio de nueve modelos. Su lanzamiento está previsto para los últimos meses del año. La estrategia apunta a cubrir distintos segmentos, desde vehículos urbanos hasta SUV familiares. Además, la compañía pondrá especial énfasis en la eficiencia energética y las tecnologías de seguridad.

Según Magna y Forum, el respaldo financiero permitirá un crecimiento sostenido y una presencia más sólida frente a otros fabricantes chinos ya establecidos en el país. En consecuencia, esta combinación de inversión extranjera y crédito local busca consolidar a BAIC como una opción atractiva dentro del mercado automotor chileno en 2025.

BAIC: historia y proyección internacional

Fundada en 1958, Beijing Automotive Group Co. (BAIC Group) es uno de los cinco mayores conglomerados automotrices de China. Posee una capacidad anual de más de 700 mil unidades y mantiene asociaciones industriales con Hyundai y Mercedes-Benz. Además, ha figurado doce años consecutivos en el ranking Fortune Global 500.

El grupo cuenta con plantas en Beijing, Zhuzhou, Zhenjiang y Guangzhou, y ha producido más de 34 millones de vehículos bajo sus marcas BAIC, Arcfox y Stelato. A lo largo de su historia ha destacado por su trabajo en investigación y desarrollo, especialmente en motores, chasis, conducción inteligente y seguridad vehicular.

El regreso a Chile marca un nuevo paso en su expansión internacional. En esta etapa, la marca contará con el respaldo de socios financieros y comerciales que buscan una operación más estable y duradera.