Cristián Valenzuela defiende su columna y se refiere a sus empleos en el Estado: “Yo trabajé en el gobierno y no me siento un parásito”

El principal asesor del candidato presidencial José Antonio Kast distinguió entre los funcionarios públicos y los "parásitos" que denominó la semana pasada. También estableció que "el Estado es fundamental" y que la inmensa mayoría de los empleados fiscales "son tremendas personas" y que "en ningún caso" su comentario se refería a todo Chile Vamos. Asimismo, afirmó que no había altura moral en sus dichos.

En días en que desde Chile Vamos se ha apuntado con fuerza hacia sus palabras escritas en una columna de opinión llamada “Parásitos” —publicada en La Tercera—, este miércoles Cristián Valenzuela, estrecho asesor del candidato presidencial republicano José Antonio Kast, salió a mantener sus dichos y, además, ahondar en el punto que estableció.

La columna de Valenzuela había sido entendida por gran parte de la coalición de derecha como una crítica directa hacia lo que han sido los únicos mandatos de derecha desde la vuelta a la democracia, con Sebastián Piñera. Y es que el asesor no distinguió entre izquierda y derecha al referirse a los gobiernos anteriores que “apitutaron a los suyos” en un Estado que, dijo, estaba “podrido” porque tenía en su interior a “parásitos que viven de él”.

Fue en Tele13 Radio, donde Valenzuela es panelista, el espacio en el que abordó sus palabras. “Uno es asesor, trabaja en campañas y cosas así. Produce momentos”, fue como describió su rol. Y, en eso, tras exponer brevemente sobre números que sujetaban su punto respecto al aumento del empleo público —y que buscaron justificar el recorte de 6 mil millones de dólares que plantea Kast—, estableció que “creo que el Estado es fundamental. Creo que los funcionarios públicos, la inmensa mayoría, son tremendas personas”.

El abogado de la Universidad Católica afirmó que quienes están en el aparato público “sirven al país, no es sólo una función: es una función de servicio al país”.

“Yo trabajé en el gobierno y no me siento un parásito”, dijo en una parte de su alocución al referirse a sus empleos previos en el Estado que en los últimos días se le han reflotado a partir de la severidad de su columna. Sin embargo, mencionó que “existen personas que abusan del Estado. Existen personas que usaron licencias médicas para irse fuera del país. Y eso es deplorable”. A ese ejemplo sumó a quienes en pandemia recibieron “bonos covid” a pesar de contar con empleo en el Estado.

“Todos los funcionarios públicos pudieron irse de teletrabajo y tener su sueldo asegurado todo ese tiempo porque ningún ministerio redujo al personal que estaba trabajando allí”, continuó. Y sostuvo que “hay funcionarios públicos que abusan en el gobierno central, en Carabineros, en las FF.AA. y hay cientos de casos”.

“Eso es a lo que queremos apuntar, a hacer algo distinto. No desde una altura moral. Nosotros estamos fijando una línea de acción y el día de mañana, si es que llegamos a ser gobierno (…), tendrán que responder”, selló Valenzuela, en vista de que también su columna fue cuestionada desde Chile Vamos por el tono, el que dijeron que se hacía similar al del exministro Giorgio Jackson, recordado por su frase de la “escala de valores y principios”.

Valenzuela: “Recortar el Estado es lo menos populista que hay”

Asimismo, Valenzuela al referirse a los 6 mil millones de dólares de gasto público que Kast quiere reducir en 18 meses, si es que resulta electo, también marcó un punto.

“Recortar el Estado es lo menos populista que hay. Porque no estoy diciendo que voy a recortar 6 mil millones de dólares para repartirlo a la gente. Queremos recortar porque el Estado está en una situación crítica en materia fiscal”, puntualizó Valenzuela sobre el tema por el tema por el que ayer fue consultado Kast, pero por el que se limitó a decir que no daría a conocer su plan porque, si no, el Gobierno frustraría su intento.

Por otro lado, Valenzuela criticó a la directora de presupuestos, Javiera Martínez (Frente Amplio), pero enfatizó en que su crítica era dirigida hacia ella y no a la Dirección de Presupuestos como institución.

Sobre el expresidente Sebastián Piñera, Valenzuela recordó que él mismo fue parte de ese gobierno, y mencionó que: “Tuvo muchos errores, pero increíbles aciertos. Ayer recordábamos el aniversario de cuando encontraron a los 33 mineros. Si no hubiera sido por el presidente Piñera y los funcionarios que trabajaron con él, no se habría logrado”.

Y trató de aclarar “a todos mis amigos, que muchos se sintieron ofuscados por esa interpretación (de su columna de opinión): en ningún caso son todos los parásitos, todos los funcionarios públicos, ni tampoco todos los de izquierda ni derecha”.

“Esto es una crítica política y la reacción también es política. Estoy seguro que muchos de ellos saben lo que están ahí y no se sienten aludidos porque quizá no se sienten parásitos y eso está bien, pero usan esto políticamente también. O sea a nosotros nos tildan de extremos todos los días. Y yo no me siento extremo”, concluyó.