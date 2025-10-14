El accidentado discurso del Presidente Boric desde Italia en Enade 2025: “Podemos hacerlo todo, Chile no se cae a pedazos como algunos creen”

Este martes, se está desarrollando una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, evento organizado por Icare. En la instancia, el Presidente Boric realizó un discurso desde Roma, sin embargo, no pudo terminarlo por problemas de conexión.

Este martes, en el Metropolitan Santiago de Vitacura, se está desarrollando una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, esta vez bajo el lema “Verba et facta: Palabras y Hechos”. La instancia, que reúne a autoridades públicas, líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil, se realiza todos los años con el objetivo de debatir acciones concretas para impulsar el crecimiento sustentable del país.

El evento, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), arrancó de manera oficial a eso de las 8.40 horas, con una introducción realizada por el periodista Pedro Carcuro, quien hizo un repaso por los diversos hitos deportivos que han marcado la historia de nuestro país.

Posteriormente, comenzó el primer bloque con las palabras de Holger Paulmann, presidente de Icare, quien declaró en su alocución que “no basta con crecer a impulsos aislados; necesitamos estrategia, clusters dinámicos y una dirección compartida que mire al mediano y largo plazo. Una hoja de ruta, donde lo público y lo privado, la academia y la sociedad civil asumen cada uno la parte que les corresponde en un engranaje común”.

“El futuro de Chile no se escribe con diagnósticos. Se escribe con hechos. Si alguna vez, cuando no teníamos nada, supimos hacerlo todo, hoy, que tenemos más que nunca antes, tenemos la obligación de hacerlo aún mejor”, agregó.

Luego fue el turno de Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien destacó que nuestro país ha tenido un lugar destacado en diversos diversos sondeos internacionales con respecto a Latinoamérica, y que específicamente en un ranking de Naciones Unidas sitúa a Chile como “país de muy alto desarrollo humano”, ubicándolo en el lugar 45-

“Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó la líder del gran empresariado, agregando que “nos sigue Hungría. Lo destaco porque Hungría está en el corazón de Europa”. “Algo acá estamos haciendo bien, y eso nos tiene que llenar de orgullo”, aseguró.

Junto con ello, Jiménez hizo el punto en la importancia de fomentar y potenciar la economía, e hizo un llamado a “mirar hacia adelante y planificar” para crecer en exportaciones, y sostuvo que para esto se requiere mayor inversión. “Necesitamos sacarle el freno de mano a nuestra economía“, recalcó.

Las palabras del Preside Boric en Enade 2025

Desde Roma, Italia, el Presidente Gabriel Boric realizó su intervención de manera telemática en Enade 2025, aunque no sin algunas interrupciones en la comunicación debido a la distancia. Es más, debido a los extensos cortes que sufrió en la transmisión, hubo un cambio en el cronograma y se adelantó la presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Así y todo, el Mandatario alcanzó a plantear que “si algo compartimos, es el orgullo que tenemos por Chile. El orgullo que tenemos por Chile, que bien se lo he representado en el video introductorio que nos presentó el gigante Pedro Cacuro, que una vez más nos llama a ponernos de pie. Y después de ver el video introductorio, lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo, que Chile no se cae a pedazos como algunos creen, que de nosotros, unidos, depende salir adelante de las dificultades”.

“El objetivo que todos compartimos es seguir haciendo grande a Chile. Y creo que en esta línea, independiente de las distintas diferencias políticas que podamos tener, podemos encontrar también puntos en común”, deslizó el jefe de Estado.

Junto con ello, Boric abordó su participación en el Congreso Mundial de la FAO y su encuentro con el Papa León XIV. “Hoy día tuve la oportunidad de exponer en el Congreso Mundial de la FAO contra el hambre en el mundo, y contar los avances que hemos tenido en Chile respecto a seguridad alimentaria, respecto a exportaciones de alimentos, respecto a algunos datos que destacaba Susana, como la desnutrición infantil o el aumento de la calidad de vida en nuestra patria”, señaló.

En seguida, el Presidente Boric se refirió a las reflexiones de la primera exhortación apostólica Dilexi te, del Papa León XIV, que el Mandatario estudió previo al encuentro con el sumo pontífice.

“Me gustaría comenzar esta intervención citando textual algunas de las reflexiones que León XIV comparte en esta exhortación. Dice, los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún, la pobreza para la mayor parte de ellos es una elección, y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a firmarlo mostrando ceguera y crueldad”, dijo.

También recitó que “no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos. Esta falsa visión de la meritocracia es que pareciera que solo tienen méritos aquellas que aquellos que han tenido éxito en la vida”.

“Continúa diciendo en el apartado número 90 y con algo que puede sonar muy duro, pero que creo que tenemos que escuchar sin prejuicio, porque todo lo que está acá en esta exhortación no es ideología, es como lo ellos mismos lo definen, una exhortación apostólica, y por lo tanto puede ser recogida por cualquiera, independiente de las convicciones políticas que tengamos en este mundo”, apuntó.

Luego leyó: “Es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata, y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que de control de los estados encargados de velar por el bien común”.

Fue en ese momento que la pérdida de señal dejó al Presidente Boric incomunicado, y al retomar la señal, tras unos minutos, ironizó manifestando: “Espero que esto no sea una señal divina de que se está enojando, porque utilizo estas palabras para este momento, pero creo que es importante traerlas al ruedo porque son una interpelación que creo que nos mueve”.

“Como saben, estimados y estimadas a distancia, personalmente no tengo el don de la fe, sin embargo, aquello no es obstáculo para sentirme convocado por la invitación que hace León XIV. Y sé que la gran mayoría de ustedes, quienes hoy día se encuentran hoy día en la Enade, son cristianos y muchos profesan la fe católica. Por eso los invito a leer este documento gran profundidad, y ojalá hacerlo propio”, alcanzó a esbozar, hasta que la comunicación volvió a interrumpirse.