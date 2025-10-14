Cuentas de luz en algunas comunas irán a la baja: revelan la equivocación que provocó un cobro erróneo a clientes durante este año

Un error en la aplicación del IPC tras el descongelamiento de tarifas llevó a cobros excesivos en algunas comunas. La Comisión Nacional de Energía corrigió la metodología, lo que reducirá las cuentas de luz a partir del 1 de enero de 2026.

Expertos estiman que en algunas comunas del país, a partir del 1 de enero del próximo año, se verán disminuciones en las cuentas de luz. Esto, luego que la Comisión Nacional de Energía corrigiera un error en la metodología del cobro que se realizó tras el descongelamiento de las tarifas.

Según información difundida por Canal 13, la Comisión Nacional de Energía publicó un informe técnico preliminar para la fijación de precios para la electricidad de donde se desprende un error al momento de los cobros.

El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, detalló al medio que “las tarifas tienen tres componentes, dentro de las cuales la que salió hoy es el precio de la energía, que es el 70% de la tarifa. Este informe es el preliminar, falta el informe definitivo y después el decreto que comenzará a regir a partir del 1 de enero”.

La baja en las cuentas de la luz

Verdejo explicó que “de las proyecciones que manejábamos, esperábamos un incremento leve para el primer semestre del 2026 y vemos que las tarifas van a bajar y en algunas comunas de manera importante a partir del 1 de enero. El motivo nace por una propia publicación que está establecida en el documento, donde la Comisión Nacional de Energía corrige la metodología que utilizó para aplicar el IPC en los saldos pendientes producto del congelamiento de las tarifas“.

“De acuerdo a lo que establece la comisión en el informe técnico preliminar, el IPC habría sido aplicado dos veces. Eso generó que las tarifas subiesen más que lo que debiese haber ocurrido. Lo que está establecido en este informe es una corrección a la baja producto a este cobro adicional que se implementó”, añadió.

El académico aseveró que “en Copiapó, que es una de las comunas que tuvo un incremento sostenido durante los últimos semestres, va a tener una baja en torno al 7%. En las comunas de Valparaíso, en el interior, también va a estar en torno al 7%. Es una buena noticia en el sentido que la tarifa va a bajar, sobre todo para aquellas comunas que tuvieron un incremento importante producto de este descongelamiento y normalización tarifaria“.