El regreso del Caliri Special: la reconstrucción del primer auto sudamericano que superó los 200 km/h

Noventa años después de su hazaña, el Museo del Automóvil EFO Racing, Arte y Ciencia reconstruye el Caliri Special, un modelo único en la historia chilena que combinó ingeniería artesanal con un motor Rolls-Royce de avión. El proyecto busca devolver a la vida al auto más veloz fabricado en Sudamérica en los años treinta.

Compartir

En 1935, el Caliri Special marcó un hito en el automovilismo regional al superar los 200 km/h, convirtiéndose en el primer automóvil sudamericano en alcanzar tal velocidad. Fabricado artesanalmente en Chile por el piloto e ingeniero Antonio Caliri, el vehículo fue una mezcla audaz de creatividad y precisión técnica: usaba un motor Rolls-Royce de avión y un chasis modificado de origen británico. Su gesta no solo fue deportiva, sino también tecnológica, en una época en que los autos nacionales eran casi inexistentes.

Casi un siglo después, el modelo renace. El Museo del Automóvil EFO Racing, Arte y Ciencia, ubicado en María Pinto, ha emprendido la tarea de reconstruir el Caliri Special con piezas originales obtenidas en el Reino Unido. La iniciativa pretende rendir homenaje al espíritu pionero del automovilismo chileno y rescatar una parte olvidada de la historia industrial del país.

Una travesía de 12 mil kilómetros

La reconstrucción comenzó con la llegada a Chile de una carga muy particular: un chasis de 1929 y un motor Rolls-Royce de 1930, ambos provenientes de una colección privada en Londres. Las piezas viajaron por mar y tierra más de 12 mil kilómetros hasta los talleres del museo.

“Estas dos partes son el corazón y la columna del Caliri Special y son lo único importado. Todo lo demás será de fabricación nacional”, explica Iván Ortúzar, cofundador del museo y coordinador del proyecto, quien detalla que la inversión superó los 70 millones de pesos.

El transporte de las piezas estuvo a cargo de Greenwish Cargo, empresa especializada en traslado de vehículos de colección. Según su gerente general, Matías Baerwald, el proceso exigió cuidados extremos: “Se extrajeron todos los líquidos internos del motor y se instalaron topes antivibración. El container fue sellado herméticamente para evitar daños por humedad o salinidad durante los 40 días de navegación”.

Reconstrucción de Caliri Special con sello chileno

El trabajo de ensamblaje tomará entre 10 y 12 meses y se realiza íntegramente en los talleres del museo, con la participación de técnicos, artesanos y mecánicos especializados en restauración histórica. El objetivo es replicar el vehículo original con precisión, conservando tanto su diseño aerodinámico como los materiales usados en la década del treinta.

La exhibición del Caliri Special marcará la segunda fase de expansión del Museo EFO, que actualmente cuenta con 30 autos en exhibición y sumará otros 40 modelos. El histórico deportivo será la pieza central de esta nueva etapa. “Queremos que el público vea lo que fue posible construir en Chile hace 90 años y cómo la pasión puede mantener viva la historia”, resume Ortúzar.

El legado de Antonio Caliri

Antonio Caliri, inmigrante italiano radicado en Chile, fue mecánico y piloto autodidacta. Su Special se inspiró en los autos de Grand Prix europeos y se construyó con materiales reciclados de aviones y autos de lujo británicos. En los registros de época, se menciona que el vehículo alcanzó 203 km/h en una recta cercana a Casablanca, un récord insólito para la región.

Aunque el auto original se perdió en los años 50, su recuerdo persistió en relatos de mecánicos y pilotos que lo consideraban una obra adelantada a su tiempo.

Hoy, el proyecto del museo no solo busca revivir el vehículo, sino también documentar su historia. Según el equipo, una vez completada la réplica, se presentará un archivo digital con los planos y testimonios de la reconstrucción, disponible para investigadores y aficionados.

Un puente entre pasado y futuro

El Caliri Special no solo representa una proeza de ingeniería, sino también un símbolo de identidad tecnológica para Chile. Su reconstrucción combina tradición y modernidad: rescata técnicas artesanales, pero utiliza modelado digital y escaneo 3D para garantizar la fidelidad estructural.

Así, este proyecto se convierte en un acto de memoria activa, donde el patrimonio automotriz cobra vida con la misma energía que impulsó al original a romper la barrera de los 200 km/h.