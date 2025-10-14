Inauguración en cuenta regresiva: usuarios ya comienzan a ocupar nueva ciclovía en el bandejón central de la Alameda a semanas de su apertura

Una ciclovía de 8 kilómetros que recorrerá desde Maipú hasta Providencia es lo que se está trabajando en la Alameda y que se encuentra a pocas semanas de ser inaugurada. Dado que ya hay espacios listos, ciclistas ya comenzaron a utilizar la vía exclusiva dispuesta en el bandejón central de la principal arteria de la capital.

El proyecto Nueva Alameda es uno de los mayores anuncios que se han hecho este siglo para remodelar la principal arteria de la capital.

No solo buscan cambiar la forma de la Plaza Italia con cambios a, por ejemplo, la estatua de Baquedano. Si no que se busca conectar desde Maipú hasta Providencia con una ciclovía de 8 km que atravesarían el bandejón central de la Alameda.

Si bien aún no es el acto simbólico de su inauguración, se espera que esté terminada en ciertos tramos en las próximas semanas. Incluso, quien concurra al centro de Santiago podrá observar que desde ya hay ciclistas ocupando tramos de lo que será el espacio destinado a las bicicletas.

Samuel Aros (29), por ejemplo, trabaja en el centro de la capital, y cuenta que ha ocupado la ciclovía en aquellos tramos donde se le permite, y que la valora, puesto que antes tenía que trasladarse cerca de las micros.

“Me parece un gran logro para todos quienes usamos la bicicleta como medio de transporte, al ir por la alameda logrará entregar un espacio seguro para transitar en este espacio, que es el más importante de la capital, acortando tiempos de traslado y además incentivando a quienes no se atrevían, por su inexistencia, a quizás dejar el auto o la micro por la bicicleta”, comenta Samuel.

Así también el experto en transportes, Ricardo Hurtubia, compartió en X que utilizó la ciclovía.

probando la (aún no terminada) ciclovía de la Alameda. Hace un diferencia GIGANTE!@Orrego @Gob_Santiago pic.twitter.com/pCbFwME2S8 — Ricardo Hurtubia (⧖) (@rhurtubia) October 10, 2025

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dice: “No solo conecta comunas tan importantes como Maipú y Providencia, también une a las personas en una ciudad más limpia, sustentable y humana. Esta obra, que cuenta con más de 500 millones de inversión, fue diseñada con estándares de alto nivel, intersecciones semaforizadas, vegetación, ancho óptimo y redistribución de calzadas, para que los ciclistas se sientan cómodos y seguros al momento de transitar. Además, integra a otras ocho ciclovías existentes, fortaleciendo la red metropolitana”.

Las características técnicas de la ciclovía: en tramos será bidireccional y en otros será unidireccional

En ciertos tramos de la Alameda, la ciclovía será unidireccional. Crédito: render del GORE.

La propuesta de la ciclovía, según especifica el GORE, es que sea unidireccional por ambos costados del bandejón central del eje Alameda de ancho variable desde 1,50m a 1,80m, aunque en casos excepcionales hay singularidades de 1,2m.

Y entre el Parque Bueras y Miraflores la ciclovía es bidireccional y se emplaza al costado norte del bandejón entre Miraflores y Vicuña Mackenna con un ancho variable entre 2,2 a 2,5 m.

Ello, aseguran desde el GORE, cumple con lo recomendado por el Ministerio de Transportes, donde el ancho óptimo de una unidireccional es 1,8m y en una bidireccional de 2,4m.

Según el sector, la ciclovía podrá tener la característica de ser bidireccional. Crédito: render del GORE.

Ello también ha implicado un cambio en las pistas para que transiten vehículos y micros en la calle. Si bien se mantiene la capacidad vial de dos pistas para vehículo particular y dos o tres para transporte público, dependiendo del tramo, las pistas correspondientes serán más angostas.

De 3,6m para las micros y 3m para los vehículos particulares, se pasará a 3,5m y 3,25m para el transporte público, y 2,75m para los autos.