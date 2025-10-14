Manque, la nueva identidad de la selección femenina de rugby: “Siempre hemos representado al cóndor chileno y nos pareció una buena transición”

Tras un proceso de un año, Chile Rugby presentó la renovada imagen de la selección femenina, que fue aprobada por el grupo de líderes del conjunto nacional y jugadoras históricas. Manque, palabra en mapudungún que significa cóndor, reemplazará el histórico nombre Las Cóndores. "A nosotras nos pareció una muy buena idea, ya que se mantiene la esencia", señaló Gissel Castañeda, jugadora de la selección.

Comienza una nueva etapa en el rugby femenino. Después de haber vuelto al Alto Rendimiento hace un poco más de un año con equipos consolidados en el Seven y XV, la selección presentó su nueva identidad: Manque, palabra en mapudungún que significa cóndor.

De esta manera, el conjunto nacional deja atrás el histórico nombre Las Cóndores, pero mantendrá en su escudo al ave nacional.

Nuevo logo de la selección chilena de rugby

El nuevo logo presenta varios detalles simbólicos: el cóndor hembra se distingue por su tipo de cuello, que representa la fuerza y liderazgo femenino en el rugby.

A su vez, la mirada a la derecha del emblema refleja el futuro y la evolución de la disciplina. Y en la esquina superior izquierda se visibilizan unos copihues, que grafican el sentido de unión, amor, felicidad, amistad y gratitud.

Manque, una nueva identidad aprobada por la selección femenina de rugby

El proceso fue liderado por el área de Media de Chile Rugby, con participación conjunta de líderes femeninas como Nataly y Antonieta Badilla, Gissel Castañeda, Lorena Flores, Arami Silva, Úrsula Álvarez, Clara Valladares, Carla Jorquera, Katherine Finschi y Camila Igor.

La decisión fue el resultado de un proceso participativo, donde jugadoras, referentes y miembros la Federación de Rugby analizaron símbolos de la fauna, flora e idiosincrasia chilena. Así, nace la nueva identidad de la selección femenina de rugby.

“A nosotras nos pareció una muy buena idea, ya que se mantiene la esencia. Siempre hemos representado al cóndor chileno y nos pareció una buena transición, sin perder nuestra esencia”, afirmó Gissel Castañeda.

Cabe señalar que la arenga de las seleccionadas previo a salir a la cancha es “1, 2, 3 Manque”, por lo que las jugadoras históricas y actuales se sienten identificadas con la imagen renovada.

Este cambio marca un hito inédito en el rugby femenino, que consolida así su proceso de profesionalización tanto en el Seven como en el XV.