Se define el Top 10 Arusa 2025: COBS y Old Macks buscarán alcanzar la gloria en la Primera División de rugby

Los exalumnos del Craighouse y el cuadro viñamarino disputarán la final el sábado de la Asociación de Rugby de Santiago. Old Macks quiere consagrar su gran campaña a lo largo del año, y COBS busca un nuevo título en sus vitrinas después de remontar un complicado inicio de temporada.

El pasado fin de semana, el Old Grangonian Club de Chicureo fue el escenario de las semifinales del Top 10 de la Asociación de Rugby de Santiago (Arusa), el torneo que reúne a los mejores equipos del rugby chileno.

Y ya están definidos los finalistas de la Primera División: Old Macks, que venció a PWCC (Country Club) por 31-17. El pie de Raimundo Maurel y el gran segundo tiempo de “el cuadro a cuadros” fueron la clave para acceder a una nueva final del Top 10.

El conjunto viñamarino fue el líder en gran parte del torneo y busca la revancha después de caer el año pasado por un ajustado 22-21 frente a Old Boys, que liquidó sus aspiraciones al título. Old Macks buscará su séptima estrella en la máxima categoría del rugby nacional.

Pero para levantar la copa tendrán a un viejo conocido enfrente: COBS, que superó un mal inicio de temporada para acceder a la fase final del torneo. Los exalumnos del Craighouse vencieron a su clásico rival, Old Boys, en un partido apretado por la temprana roja de Felipe Beltrán, que dejó a los rojiazules con un jugador menos por más de 50 minutos.

La defensa fue clave y COBS supo aprovechar los quiebres para estirar la ventaja en el primer tiempo, que no pudo ser alcanzada por la arremetida de los blancos en el complemento. El marcador terminó 20-10 a favor del cuadro que dirige Edmundo Olfos, que aspira a obtener su octavo título del Top 10 ARUSA.

COBS y Old Macks frente a frente

Así, COBS y Old Macks repetirán la final de la edición 2021, donde fueron los exalumnos del Craighouse quienes se llevaron la victoria por 28-24. Durante esta temporada, hubo una victoria para cada equipo: en la fecha 5 Old Macks ganó en las canchas de Craighouse por 34-27, mientras que en el partido de vuelta válido por la fecha 14, COBS se llevó el triunfo por 30-24 en su visita a Reñaca.

La definición por el título de ARUSA se desarrollará el sábado 25 de octubre en el Old Grangonian Club, donde se espera que cerca de cinco mil personas lleguen al recinto de Chicureo a presenciar quién será el nuevo monarca del rugby chileno.



