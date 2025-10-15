Corte Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann, exmiembro de la DINA, y confirma cumplimiento de condena en Punta Peuco

La Corte Suprema desestimó el recurso de amparo presentado por Raúl Iturriaga Neumann, exjefe operativo de la DINA condenado por delitos de lesa humanidad. Además, ratificó que debe cumplir su extensa condena en el Penal de Punta Peuco, pese a su edad y estado de salud.

La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo interpuesto a favor del exjefe operativo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Iturriaga Neumann, quien está condenado a más de 500 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Iturriaga solicitó cumplir su condena fuera del Penal de Punta Peuco por su edad y su estado de salud.

El máximo tribunal consideró que no existían razones suficientes para hacer tal consideración. Además, recordó que, según las leyes chilenas e internacionales, una persona debe cumplir su pena tal como lo indica su condena. En el caso de Chile, la única excepción es cuando el condenado cae en una enajenación mental, condición que no se verificó en este caso.

Por otro lado, la Corte Suprema recurrió a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que “admite la excepcional posibilidad de modificar el régimen de cumplimiento efectivo en el centro penitenciario por una medida acorde a las particulares condiciones de salud que presenta un recluso mayor de edad”, dice el fallo.

En esa línea, el máximo tribunal señaló que los jueces se encargan de que la condena se cumpla tal como se dictó. Esto es relevante porque garantiza la seguridad jurídica y la legitimidad del proceso judicial, pilares fundamentales en un Estado de Derecho.

La Corte estimó que no se arrepintió ni tenía razones para salir de Punta Peuco

La Corte Suprema concluyó que Iturriaga no cumplía con los criterios establecidos. Por otro lado, señaló que Gendarmería de Chile “no solo ha brindado prestaciones médicas continuas al amparado, sino que también lo ha conducido reiteradamente a servicios de salud externos con el fin de que reciba atención médica especializada a causa de las patologías que presenta” y que le entregan una dieta especial por sus problemas renales. Es por esto que el máximo tribunal consideró que su salud y dignidad están resguardadas dentro del penal.

Según el fallo, Iturriaga no se ha arrepentido ni ha ayudado a esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura ni contribuir con la reparación de las víctimas. La Corte Suprema también recordó que la suma de sus condenas supera los 500 años y que no ha cumplido más que un tramo mínimo de su pena.

Así, la Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó el recurso de amparo. De esta forma, Iturriaga deberá seguir cumpliendo su condena en el Penal de Punta Peuco.