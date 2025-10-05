“Es una violación del principio de separación de poderes”: Kaiser cuestiona al ministro Gajardo tras su defensa a Cordero por el Caso Bernarda Vera

"El ministro de Justicia no puede ni debe, bajo ninguna circunstancia, pronunciarse sobre una causa que está siendo vista por tribunales de justicia", manifestó el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario.

Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), cuestionó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a raíz de la defensa que hizo este último de su colega y antecesor Luis Cordero, en el marco del caso Bernardo Vera.

Kaiser reprochó que Gajardo, en su calidad de secretario de Estado, comentara una causa que se encuentra en tribunales, luego de las denuncias que presentaron personeros como el diputado Jorge Alessandri (UDI) y el candidato al parlamento Max Murath, en contra de Luis Cordero.

En específico, Kaiser citó el caso de Murath, abogado de prisioneros de Punta Peuco, y con quien guarda directa relación, ya que es militante del PNL y es candidato a diputado al distrito 9 por dicha colectividad.

“He tomado nota de que el ministro Gajardo se ha pronunciado sobre una causa respecto a la querella que han interpuesto candidatos a diputados, específicamente Max Murath, respecto del señor Luis Cordero, por sus gestiones en el caso de la detenida desaparecida, aparecida”, partió declarando Kaiser.

Tras ello, el abanderado presidencial del PNL manifestó que “el ministro de Justicia no puede ni debe, bajo ninguna circunstancia, pronunciarse sobre una causa que está siendo vista por tribunales de justicia. Eso es una intromisión inaceptable”.

“Es una violación del principio de separación de poderes. Es una politización de la causa en sí misma y es algo que no vamos a tolerar”, insistió.

Kaiser fue más allá y planteó que “el señor ministro Gajardo debe renunciar si es que quiere pronunciarse sobre este tipo de causa. En caso contrario, le exijo que guarde silencio”.

¿Qué dijo Gajardo?

En una entrevista con CHV del sábado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó de “impresentables” y “poco serias” las denuncias que se presentaron en contra de Luis Cordero por el caso Bernarda Vera.

Entre otros argumentos, Gajardo apuntó directamente a Max Murath y su condición de abogado defensor de presos por crímenes de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco.

“Este abogado, Maximiliano Murath, que ha sido abogado de los criminales de Punta Peuco, él debería, en vez de estar denunciando un supuesto ocultamiento de información, debería estar contribuyendo a que entregue la información que por décadas han ocultado los criminales de lesa humanidad. Porque esa información es la que nos falta para encontrar a los miles de detenidos desaparecidos”, declaró Gajardo.

Jaime Gajardo

Cabe consignar que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también cuestionó que el abogado Max Murath fuera uno de los querellantes contra Cordero. “Quiero poner en el centro lo que han hecho algunos parlamentarios de la oposición, de manera irresponsable por decirlo menos, de usar el caso Bernarda Vera para cuestionar el Informe Rettig. Para cuestionar el que estén condenados los criminales de la inhumanidad”, planteó Vallejo en entrevista con Meganoticias.

“Y usando además un abogado que ha sido defensor de los criminales de Punta Peuco, para atacar a quien encabeza el Plan Nacional de Búsqueda. Eso es lo que está pasando. No solamente aprovechamiento político, es un negacionismo inaceptable, es de una mezquindad brutal, de una insensibilidad tremenda y yo diría inhumanidad que termina siendo violento para los familiares de las víctimas”, complementó.