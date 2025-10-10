Internos de Punta Peuco recurren a la justicia para frenar la construcción de un muro en medio del patio común del penal

La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó revisar un recurso de protección presentado por 141 internos de Punta Peuco, que cuestiona la construcción de un muro divisorio en el patio común. Los reclusos alegan que se están vulnerando sus derechos fundamentales.

La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó revisar un recurso de protección presentado en favor de 141 internos de Punta Peuco, aunque rechazó suspender la construcción del muro que dividirá el patio común.

El recurso se interpuso luego de que se le informara a los reclusos que a partir del 7 de octubre de 2025, una empresa constructora instalará un muro divisorio en el patio común que comparten los reos del penal. Allí, los internos reciben a sus visitas, comparten entre ellos, se protegen del clima, y en donde tienen “rucos” desde hace años.

Este muro servirá para separar a los internos actuales de otros que llegarán desde distintos recintos, según un decreto presidencial —aún pendiente de toma de razón por la Controlaría General de la República— que transformará al Penal de Punta Peuco en una cárcel común. “Para llevar a cabo esta medida, los reos deberán desarmar estos ‘rucos’ así como retirar los enceres que tenían para recibir a sus visitas de una forma más o menos digna”, dice el recurso.

Punta Peuco alberga a condenados por causas de derechos humanos, la mayoría adultos mayores con un promedio de edad de 80 años.

El recurso alega que el muro vulnera los derechos de los internos

De acuerdo con la recurrente, dicha decisión “no tiene fundamento racional, es ilegal y arbitraria porque lesiona derechos fundamentales básicos de los internos”. La abogada agregó que su aplicación, en un contexto donde la mayoría de los reclusos son adultos mayores y padecen enfermedades crónicas, les quita el único espacio común que tienen para socializar y recibir a sus seres queridos.

En esa línea, la recurrente afirmó que en el penal perciben la medida como una “evidente ‘persecución y hostigamiento carcelario’, que se suma a otras en las cuales se les quiso conculcar —sin éxito— sus Derechos de Visitas”.

El recurso sostiene que la medida viola la Constitución, tratados internacionales sobre la protección de los derechos de las personas mayores, el reglamento de cárceles y la Ley Orgánica de Gendarmería. El documento agrega que “los internos sean obligados a sufrir tamaña afectación a sus derechos fundamentales, tiene sin duda alguna un impacto negativo directo en la vida diaria de los reos y su derecho a que se respete su integridad física y psíquica, así como su dignidad (…)”.

Lo que exigen los reos

Por lo anterior, el recurso pide que se declare ilegal la construcción del muro en el patio común del penal y que se le ordene a Gendarmería detener la obra. También solicita que se respeten los derechos de los internos afectados, que se cumplan las normas nacionales e internacionales vigentes en Chile y que el fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago visite el Penal de Punta Peuco con el objetivo de monitorear la situación.

Además, la recurrente pidió que se le otorguen a los presos de Punta Peuco los mismos estándares de cuidado que la Corte Suprema ya reconoció para los internos adultos mayores del Pabellón Asistir de Colina 1.

La Corte de Apelaciones aceptó revisar el recurso de protección. Se le solicitó a Gendarmería presentar un informe con todos los antecedentes sobre el asunto en un plazo no mayor a cinco días.